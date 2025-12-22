موعد نوة عيد الميلاد 2026 وجدول نوات الإسكندرية الكامل .. تصدر موعد نوة عيد الميلاد 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الأخيرة، مع تزايد اهتمام المواطنين خاصة أبناء محافظة الإسكندرية بمعرفة تفاصيل نوة رأس السنة أو نوة عيد الميلاد، تزامنًا مع دخول فصل الشتاء واستعداد المدينة الساحلية لاستقبال أولى النوات التي تُعد من الظواهر المناخية المؤثرة على الحياة اليومية وحركة الملاحة والأنشطة الاقتصادية والسياحية، إذ تمثل النوات جزءًا أصيلا من طبيعة المناخ السكندري الذي يتميز بتقلباته السريعة خلال أشهر الشتاء.

موعد نوة عيد الميلاد 2026

تشير البيانات المعلنة إلى أن محافظة الإسكندرية تستعد لاستقبال نوة رأس السنة أو نوة عيد الميلاد، والتي من المقرر أن تبدأ في 2 يناير 2026 وتستمر لمدة 4 أيام، وتُعد هذه النوة من أوائل النوات المؤثرة خلال العام الجديد، إذ يصاحبها نشاط ملحوظ في سرعات الرياح الشمالية الغربية، وقد تتحول أحيانا إلى رياح شرقية، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الأحوال الجوية بشكل واضح على السواحل الشمالية.

تأثيرات نوة رأس السنة على الطقس

يصاحب نوة رأس السنة تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، والتي ينتج عنها سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، بدءا من السواحل الغربية مرورًا بالسواحل الشرقية، وتمتد تأثيراتها لتشمل محافظات الوجه البحري شمالا وجنوبا وصولا إلى محافظات الدلتا ومدن القناة، مع تفاوت كميات الأمطار من منطقة إلى أخرى، وهو ما يستدعي استعدادات مبكرة من الجهات المعنية والمواطنين على حد سواء.

استعدادات الإسكندرية لموسم النوات

تولي محافظة الإسكندرية اهتماما كبيرا بموسم النوات نظرا لما تسببه من تأثيرات مباشرة على الشوارع والبنية التحتية وحركة الصيد والموانئ، إذ تشهد المدينة خلال هذه الفترات ارتفاعًا في منسوب الأمواج ونشاطًا ملحوظا للرياح، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويستلزم اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

جدول نوات الإسكندرية خلال موسم الشتاء

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جدول نوات عام 2026، متضمنا مواعيد النوات ومدد استمرارها والسمات الجوية المصاحبة لها، ويُعد هذا الجدول مرجعًا مهما لسكان المدينة والعاملين في الأنشطة البحرية، إذ يساعد على الاستعداد المسبق وتقليل الخسائر المحتملة الناتجة عن التقلبات الجوية الحادة.

نوة قاسم

تبدأ نوة قاسم يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025 وتستمر لمدة 5 أيام، وتتميز هذه النوة بقوة ونشاط الرياح الجنوبية الغربية، وغالبًا ما تكون مصحوبة بعواصف رعدية وأمطار غزيرة، ما يجعلها من النوات القوية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة البحرية والأجواء العامة في المدينة.

نوة الفيضة الصغرى

تبدأ نوة الفيضة الصغرى يوم السبت 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، ويصاحبها نشاط للرياح الشمالية الغربية، إلى جانب سقوط أمطار تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، وتُعد هذه النوة امتدادا لموجات الطقس غير المستقر التي تسبق نهاية العام.

نوة عيد الميلاد

تبدأ نوة عيد الميلاد يوم 28 ديسمبر 2025 وتستمر لمدة 48 ساعة فقط، وتتسم بنشاط رياح غربية وأمطار شديدة، وغالبا ما يشعر المواطنون خلالها بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة الإحساس بالبرودة.

نوة رأس السنة

تبدأ نوة رأس السنة من يوم 2 يناير 2026 وتستمر لمدة تصل إلى 4 أيام، وتشهد أمطارا غزيرة ورياحا غربية قوية، وتُعد من النوات التي تفرض نفسها بقوة مع بداية العام الجديد.

نوة الغطاس

تبدأ نوة الغطاس من يوم 19 يناير 2026 وتستمر 3 أيام فقط، وتكون مصحوبة بأمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة، وهي من النوات التي يرتبط اسمها شعبيا ببرودة الطقس القاسية.

نوة الكرم

تبدأ نوة الكرم من يوم 28 يناير 2026 وتستمر لمدة 8 أيام، وتُعد من أشد النوات تأثيرا على حركة الملاحة البحرية، حيث يصل خلالها ارتفاع الأمواج إلى نحو 5 أمتار، ما يستدعي اتخاذ إجراءات مشددة داخل الموانئ.

نوة الشمس الصغيرة

تبدأ نوة الشمس الصغيرة من يوم 18 فبراير 2026 وتستمر لنحو 3 أيام، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية مقارنة بالنوات السابقة.

نوة السلوم

تبدأ نوة السلوم من يوم 2 مارس 2026 وتستمر يومين، ويصاحبها نشاط قوي للرياح الجنوبية الغربية، وقد تؤدي إلى اضطراب ملحوظ في حالة البحر.

نوة الحسوم

يكون موعد نوة الحسوم السنوي خلال الأسبوع الأول من مارس، وتستمر لمدة أسبوع، وهي نوة ممطرة ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، وتُعد من النوات الانتقالية بين الشتاء وبدايات الربيع.

نوة الشمس الكبيرة ونوة العوة

تبدأ نوة الشمس الكبيرة من يوم 18 مارس 2026 وتستمر لمدة 48 ساعة فقط، وتشهد أمطارا خفيفة، في حين تبدأ نوة العوة المعروفة ببرد العجوزة من يوم 24 مارس 2025، وتشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع برودة شديدة ونشاط رياح قوية وأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتُعد آخر النوات قبل بداية الربيع مناخيًا.