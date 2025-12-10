بسبب نوة قاسم.. أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى كفر الشيخ |صور

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم هطول أمطار غزيرة، لاسيما في المناطق الشمالية بمراكز بلطيم ومطوبس وسيدي سالم.

وعلى الفور، تدخلت الوحدات المحلية في مدن وقرى المحافظة لكسح مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

في سياق متصل، دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ بمعداتها وسيارتها لمساعدة الوحدات المحلية في كسح مياه الأمطار وسحبها تنفيذا لتوجيهات اللواء مهندس أحمد الصراف، رئيس الشركة.

وتأثرت محافظة كفر الشيخ بأمطار غزيرة ورياح نشطة مع بدء «نوة قاسم»، وشهدت المناطق الساحلية والمدن المطلة على البحر المتوسط، تزايدًا في كميات الأمطار المصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة واضطراب في حركة الملاحة والصيد بالبحر المتوسط.