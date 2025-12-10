قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات
القبض على شخص منع مواطنين من الإدلاء بأصواتهم في المنيا
رفض واسع لهدنة الثلاثة أشهر في السودان بسبب تواصل الانتهاكات
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
خاص .. حقيقة عودة أكرم توفيق وحمدي فتحي للنادي الأهلي
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي بدسوق | صور
وفد كندي رفيع المستوى يتفقد منشآت سيناء الداعمة للجرحى والمساعدات لغزة
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بيوزعوا أوراق دعاية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
شاهد.. إقبال كبير من الناخبين للتصويت في377 مقرا انتخابيا بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أصعب ساعات نوة قاسم .. بيان عاجل يحذر من أمطار تضرب 5 محافظات الآن

أصعب ساعات نوة قاسم بيان عاجل يحذر أمطار تضرب 5 محافظات الآن
أصعب ساعات نوة قاسم بيان عاجل يحذر أمطار تضرب 5 محافظات الآن
إسراء عبدالمطلب

تشهد محافظات مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالتزامن مع ذروة نوة قاسم التي تضرب السواحل الشمالية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان عاجل، تفاصيل الطقس اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، مؤكدة استمرار تدفق السحب الممطرة على عدة محافظات، مع انخفاض لافت في درجات الحرارة وزيادة الشعور ببرودة الأجواء بفعل نشاط الرياح.

الأمطار تضرب 5 محافظات تحت تأثير نوة قاسم

رصدت الأقمار الصناعية استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والدلتا وشمال ووسط سيناء، يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة. وتشهد محافظات (الإسكندرية – شمال كفر الشيخ – شمال البحيرة – دمياط) أمطارًا غزيرة ورعدية، على أن تمتد مع تقدّم الوقت إلى بورسعيد.

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار قد تكون مصحوبة بحبات برد، إلى جانب نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية، مع احتمالية حدوث ضربات برق بنسبة تصل إلى 40%.

درجات الحرارة وانخفاض ملحوظ مع نشاط للرياح

أكدت الهيئة أن الطقس يميل إلى البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، بينما يكون معتدلًا نهاراً على أغلب الأنحاء. كما يزيد نشاط الرياح على بعض المناطق من الإحساس ببرودة الطقس بشكل واضح.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية من الرابعة وحتى التاسعة صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال البلاد، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية وسلامة حركة المرور.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

أكدت الأرصاد أن الملاحة البحرية ما زالت مضطربة على سواحل البحر المتوسط عند مناطق: (مطروح – العلمين – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – العريش) حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2 – 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة19°13°
الإسكندرية19°12°
دمياط – بورسعيد20°14°
شرم الشيخ23°15°
الغردقة22°13°
أسوان23°11°
الأقصر23°08°
كفر الشيخ – طنطا – المنصورة18°12°
مطروح20°12°
العريش20°10°
الوادي الجديد22°06°
كاترين12°01°
شلاتين26°19°
رأس حدربة24°20°
   

نصائح وتحذيرات للمواطنين

  • القيادة بحذر شديد أثناء الشبورة.
  • الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.
  • ارتداء ملابس ثقيلة، خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل.
  • تجنب الوقوف قرب الأشجار أو اللوحات المعدنية خلال هبات الرياح العاتية.
  • توخي الحذر في الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.

تؤكد هيئة الأرصاد الجوية أن موجة الطقس الحالية تأتي كجزء من التغيرات المناخية المعتادة خلال فصل الشتاء، إلا أن نوة قاسم هذا العام تجلب معها أمطارًا رعدية ورياحًا قوية، ما يستدعي الالتزام بتحذيرات الجهات المختصة لضمان السلامة العامة.

نوة قاسم هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

ترشيحاتنا

رسالة ردع واضحة.. مرصد الأزهر يُشيد بحكم القضاء المصري في واقعة التعدي على أطفال الإسكندرية

مرصد الأزهر يُشيد بحكم القضاء المصري في واقعة التعدي على أطفال الإسكندرية

فتاوى

فتاوى وأحكام| هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابا من البارد؟.. هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة؟

لجنة مشتركة من وزارتي السياحة والآثار والأوقاف تقومان بجولة تفقدية للمراجعة الشاملة لشارع باب البحر بحي باب الشعرية بالقاهرة ضمن خطتها لصون المساجد الأثرية

لجنة مشتركة من وزارتي السياحة والأوقاف لصون المساجد الأثرية بحي باب الشعرية

بالصور

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد