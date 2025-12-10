أصعب ساعات نوة قاسم .. بيان عاجل يحذر من أمطار تضرب 5 محافظات الآن

تشهد محافظات مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالتزامن مع ذروة نوة قاسم التي تضرب السواحل الشمالية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان عاجل، تفاصيل الطقس اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، مؤكدة استمرار تدفق السحب الممطرة على عدة محافظات، مع انخفاض لافت في درجات الحرارة وزيادة الشعور ببرودة الأجواء بفعل نشاط الرياح.

الأمطار تضرب 5 محافظات تحت تأثير نوة قاسم

رصدت الأقمار الصناعية استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والدلتا وشمال ووسط سيناء، يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة. وتشهد محافظات (الإسكندرية – شمال كفر الشيخ – شمال البحيرة – دمياط) أمطارًا غزيرة ورعدية، على أن تمتد مع تقدّم الوقت إلى بورسعيد.

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار قد تكون مصحوبة بحبات برد، إلى جانب نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية، مع احتمالية حدوث ضربات برق بنسبة تصل إلى 40%.

درجات الحرارة وانخفاض ملحوظ مع نشاط للرياح

أكدت الهيئة أن الطقس يميل إلى البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، بينما يكون معتدلًا نهاراً على أغلب الأنحاء. كما يزيد نشاط الرياح على بعض المناطق من الإحساس ببرودة الطقس بشكل واضح.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية من الرابعة وحتى التاسعة صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال البلاد، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية وسلامة حركة المرور.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

أكدت الأرصاد أن الملاحة البحرية ما زالت مضطربة على سواحل البحر المتوسط عند مناطق: (مطروح – العلمين – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – العريش) حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2 – 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 19° 13° الإسكندرية 19° 12° دمياط – بورسعيد 20° 14° شرم الشيخ 23° 15° الغردقة 22° 13° أسوان 23° 11° الأقصر 23° 08° كفر الشيخ – طنطا – المنصورة 18° 12° مطروح 20° 12° العريش 20° 10° الوادي الجديد 22° 06° كاترين 12° 01° شلاتين 26° 19° رأس حدربة 24° 20°

نصائح وتحذيرات للمواطنين

القيادة بحذر شديد أثناء الشبورة.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

ارتداء ملابس ثقيلة، خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل.

تجنب الوقوف قرب الأشجار أو اللوحات المعدنية خلال هبات الرياح العاتية.

توخي الحذر في الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.

تؤكد هيئة الأرصاد الجوية أن موجة الطقس الحالية تأتي كجزء من التغيرات المناخية المعتادة خلال فصل الشتاء، إلا أن نوة قاسم هذا العام تجلب معها أمطارًا رعدية ورياحًا قوية، ما يستدعي الالتزام بتحذيرات الجهات المختصة لضمان السلامة العامة.