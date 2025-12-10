انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر |تفاصيل

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس رابطة الأندية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتمكن إسلام محارب من تسجيل الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 43، بصناعة من حامد خالد، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث المباراة، نجح أحمد علاء من تسجيل الهدف الثاني

ويتواجد طلائع الجيش في المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، مع أندية، سيراميكا كليوباترا، وفاركو، وإنبي، والأهلي، والمقاولون العرب، وغزل المحلة.

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراس المرمى : محمد کوکو

الدفاع : حسين السيد - محمد المغربي - جاستس آرثر - محمد عادل

الوسط: عمرو قلاوة - محمد صادق - صديق ايجولا

الهجوم : أحمد سمير - محمد رضا - فخري لاكاي

