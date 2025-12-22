قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
أخبار البلد

رئيسة قومي المرأة: تمكين المرأة في مواقع القيادة أولوية وطنية ضمن استراتيجية 2030

أ ش أ

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاحتفالية التي نظمها معهد التخطيط القومي بمناسبة مرور 65 عامًا على تأسيسه، والتي عُقدت بمقر المعهد، بحضور نخبة من قيادات الدولة، والوزراء الحاليين والسابقين، ورموز الفكر والتخطيط، وممثلي المنظمات الدولية.

على هامش الاحتفالية، أكدت المستشارة أمل عمار أن ملف تمكين المرأة، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز توليها المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، يحظى بأولوية واضحة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في دعم مشاركة المرأة في القيادة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يعكس إيمانًا راسخًا بدور المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

أوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هذا التوجه ينعكس بوضوح في تمثيل المرأة داخل مجالس إدارات المؤسسات الوطنية، ومن بينها مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، الذي يضم نماذج نسائية رفيعة المستوى، من بينهن السفيرة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بما يعكس الثقة في كفاءة المرأة المصرية وقدرتها على الإسهام الفاعل في صياغة السياسات العامة ودعم مسارات التخطيط والتنمية.

أعربت المستشارة أمل عمار عن اعتزازها بتكريم السفيرة فايزة أبو النجا، والدكتورة هالة السعيد، إلى جانب تكريم الدكتورة فادية عبد السلام، رئيس معهد التخطيط القومي الأسبق، والدكتورة عزة الفندري، أستاذ متفرغ بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بالمعهد، ضمن رؤساء المعهد السابقين، فضلًا عن تكريم الدكتورة إجلال راتب، رئيس قسم التكتلات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية بالمعهد، باعتبارها إحدى أقدم الأستاذات التحاقًا بأسرة معهد التخطيط القومي.
 

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة معهد التخطيط القومي المنظمات الدولية تمكين المرأة المصرية 2030

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون تضم نوستاليجيا 80-90 وفرقة رضا والفرقة القومية وأنغام الشباب

من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم "طلقني"

