جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
رئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشركات المنفذة للدلتا الجديدة بسرعة تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية

الدلتا الجديدة

شيماء مجدي

شيماء مجدي

 عقد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز بمحور الضبعة، مع قيادات شركات السويدي إليكتريك، وسياك للمقاولات، والزاهي جروب، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية المنفذة من قبل الشركات بمشروع الدلتا الجديدة، أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث ، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة والتنسيق المستمر لمراحل تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، ومتابعة الخطة الزراعية الحالية للزراعات الشتوية والزراعات الصيفية المبكرة حتى منتصف شهر فبراير القادم.


 

وأكد الدكتور الغنام، خلال الاجتماع، على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال المسندة للشركات بأعلى مستويات الجودة، لضمان زراعة الأراضي، مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية، ومضاعفة أعداد العمالة الفنية المدربة، ومتابعة المشروعات على أرض الواقع، ومحاسبة أي تقاعس عن التنفيذ.

ومن جانبها، أكدت الشركات المشاركة عزمها مضاعفة توريدات أجهزة الري المحوري وزيادة أعداد العمالة الفنية لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ، بما يعكس التزامها بخطط الجهاز واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

مستقبل مصر الدلتا الدلتا الجديدة

