رئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشركات المنفذة للدلتا الجديدة بسرعة تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية

عقد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز بمحور الضبعة، مع قيادات شركات السويدي إليكتريك، وسياك للمقاولات، والزاهي جروب، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية المنفذة من قبل الشركات بمشروع الدلتا الجديدة، أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث ، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة والتنسيق المستمر لمراحل تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، ومتابعة الخطة الزراعية الحالية للزراعات الشتوية والزراعات الصيفية المبكرة حتى منتصف شهر فبراير القادم.





وأكد الدكتور الغنام، خلال الاجتماع، على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال المسندة للشركات بأعلى مستويات الجودة، لضمان زراعة الأراضي، مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية، ومضاعفة أعداد العمالة الفنية المدربة، ومتابعة المشروعات على أرض الواقع، ومحاسبة أي تقاعس عن التنفيذ.

ومن جانبها، أكدت الشركات المشاركة عزمها مضاعفة توريدات أجهزة الري المحوري وزيادة أعداد العمالة الفنية لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ، بما يعكس التزامها بخطط الجهاز واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.