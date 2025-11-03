قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لا أنفي شن عمليات برية في فنزويلا.. وأيام مادورو معدودة
بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة
منة جلال: الحالة الصحية لأحمد الحلواني سيئة ويحتاج للدعاء
أسعار الحديد اليوم الإثنين 3-11-2025 محليا وعالميا
الرئيس الكولومبي: أخشى من اغتيالي بعد العقوبات الأمريكية
صدام مرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول والمنتخب بسبب محمد صلاح ومرموش
5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها
هيونداي تكشف عن نسختها الكهربائية إليكسيو.. وهذا سعرها عالميًا
ناصر منسي بعد استبعاده من مباراة طلائع الجيش: حسبي الله ونعم الوكيل
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
أبدى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، استغرابه من التقارير الإنجليزية التي تشير إلى رفض إدارتي مانشستر سيتي وليفربول ترك محمد صلاح وعمر مرموش خلال ودية نيجيريا.

وكانت صحيفة «تليجراف» البريطانية، قد أشارت إلى رغبة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في مباراة نيجيريا الودية يوم 14 ديسمبر المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر سيتي سيدخل في صدام مع منتخب مصر، حيث أنه من المرجح أن يرفض مشاركة عمر مرموش في المباراة الودية مع مصر، قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أفريقيا.

وأوضحت أن مانشستر سيتي لا ينوي السماح لعمر مرموش بالمشاركة مع منتخب مصر بسبب خوضه مباراة في الدوري الإنجليزي خارج أرضه أمام كريستال بالاس في ذلك اليوم.

 



 

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

