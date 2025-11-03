صدام مرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول والمنتخب بسبب محمد صلاح ومرموش

أبدى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، استغرابه من التقارير الإنجليزية التي تشير إلى رفض إدارتي مانشستر سيتي وليفربول ترك محمد صلاح وعمر مرموش خلال ودية نيجيريا.

وكانت صحيفة «تليجراف» البريطانية، قد أشارت إلى رغبة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في مباراة نيجيريا الودية يوم 14 ديسمبر المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر سيتي سيدخل في صدام مع منتخب مصر، حيث أنه من المرجح أن يرفض مشاركة عمر مرموش في المباراة الودية مع مصر، قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أفريقيا.

وأوضحت أن مانشستر سيتي لا ينوي السماح لعمر مرموش بالمشاركة مع منتخب مصر بسبب خوضه مباراة في الدوري الإنجليزي خارج أرضه أمام كريستال بالاس في ذلك اليوم.





