ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أستون فيلا

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب أستون فيلا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الانتصار بعد أداء متوازن من كتيبة المدرب يورجن كلوب، التي تمكنت من السيطرة على مجريات اللقاء وفرض أسلوبها الهجومي منذ البداية حتى النهاية، ليواصل الفريق مسيرته نحو المراكز الأولى.

تفاصيل المباراة

دخل ليفربول اللقاء بتركيز كبير سعيًا لتعويض النقاط المهدرة في الجولات السابقة، ونجح في إحراز هدف التقدم في الشوط الأول بعد ضغط هجومي متواصل على دفاع أستون فيلا، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الشوط الثاني ليؤكد تفوقه ويضمن النقاط الثلاث.

واعتمد الفريق على تحركات سريعة من جناحيه وخطورة هجماته المنظمة، بينما فشل أستون فيلا في استغلال الفرص القليلة التي سنحت له أمام مرمى أليسون بيكر.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مواصلًا مطاردة آرسنال المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة ليتراجع إلى المركز الحادي عشر، بعد أن تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم.



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة

آرسنال – 25 نقطة بورنموث – 18 نقطة ليفربول – 18 نقطة توتنهام – 17 نقطة تشيلسي – 17 نقطة سندرلاند – 17 نقطة مانشستر يونايتد – 17 نقطة مانشستر سيتي – 16 نقطة كريستال بالاس – 16 نقطة برايتون – 15 نقطة أستون فيلا – 15 نقطة برينتفورد – 13 نقطة نيوكاسل – 12 نقطة فولهام – 11 نقطة إيفرتون – 11 نقطة ليدز يونايتد – 11 نقطة بيرنلي – 10 نقاط نوتينجهام فورست – 6 نقاط وست هام – 4 نقاط ولفرهامبتون – نقطتا







