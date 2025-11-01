صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام أستون فيلا، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي تواجد الدولي المصري محمد صلاح في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارادشفيلي.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك إليستر - رايان جرافنبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي.

ويحتل فريق ليفربول المركز العاشر برصيد 11 نقطة، فيما يأتي فريق أستون فيلا في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد.