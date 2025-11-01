ليفربول بقيادة صلاح يواجه أستون فيلا في اختبار مصيري لاستعادة التوازن بالبريميرليج

يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح نظيره أستون فيلا، مساء اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متساويًا مع أستون فيلا الثامن بنفس الرصيد، ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز من أجل استعادة توازنه ومصالحة جماهيره بعد سلسلة من النتائج السلبية، تضمنت الخسارة أمام برينتفورد في الدوري، وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويعيش حامل اللقب فترة صعبة، إذ تلقى ست هزائم في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات، ما زاد الضغوط على مدربه الهولندي أرنه سلوت، الذي يسعى للخروج من هذه الأزمة عبر العودة إلى سكة الانتصارات في مواجهة قوية أمام فيلا.

وتعرض المدرب آرني سلوت الذي لانتقادات لاذعة بعد أربع هزائم متتالية في الدوري، كان قد أجرى عشرة تغييرات في تشكيلته خلال لقاء كريستال بالاس الأخير، مبررًا ذلك برغبته في تدوير اللاعبين وحمايتهم من الإصابات قبل المواجهات المقبلة الصعبة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال ومانشستر سيتي في البريميرليج.

وقال المدرب الهولندي في تصريحات سابقة: "لا يوجد ضغط أكبر من خسارة ست مباريات من أصل سبع. في ليفربول، سواء كنت لاعبًا أو مدربًا، تدرك حجم التوقعات والمسؤولية".

على الجانب الآخر، يدخل أستون فيلا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أربعة انتصارات متتالية، أبرزها على مانشستر سيتي وتوتنهام، ليعود بقوة إلى المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

اللافت أن ليفربول كان متفوقًا على فيلا بفارق 12 نقطة فقط قبل خمس جولات، لكن تراجع نتائجه سمح للفريقين بالوصول إلى التساوي في رصيد النقاط، مع أفضلية بسيطة للريدز بفارق الأهداف، ما يجعل مواجهة الليلة بمثابة اختبار مصيري للفريقين في صراع العودة إلى القمة.