معادلا رقم روني .. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

عادل الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رقم واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بتسجيله نفس عدد الأهداف مع فريق واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدفًا في شباك أستون فيلا ليعطي التقدم لفريقه ليفربول في إطار الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لشبكة سكواكا للإحصائيات فإن محمد صلاح اصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي مع نادٍ واحد بالتساوي مع واين روني برصيد 276 مساهمة تهديفية.

فيما أصبح محمد صلاح ثالث لاعب يسجل 250 هدفًا مع ليفربول بعد إيان راش (346) وروجر هانت (285).

وفي جميع مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز (مع تشيلسي وليفربول)، عادل صلاح رصيد أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد بـ 279 مساهمة، حيث سجل 190 هدفًا وساهم 89 تمريرة حاسمة.

أرقام صلاح

يُذكر أن محمد صلاح منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017، قد حقق العديد من الأرقام القياسية مع الريدز.