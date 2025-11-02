قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدارة الأزمات تحذّر من منخفض جوي وأمطار على أسيوط .. اليوم وغدًا
«نيكلاس» ينضم لأساطير بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف.. البطل النمساوي يُشيد بالتنظيم المصري.. ماذا قال؟
بمشاركة 35 دولة.. عيسى أبو العلا يتألق فى بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين
ريال مدريد يواصل التألق برباعية نظيفة أمام فالنسيا
زاهي حواس يوضح كيف سيعود افتتاح المتحف الكبير بالنفع على مصر |فيديو
ريال مدريد يكتسح فالنسيا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: المقطوعة الموسيقية لحفل المتحف عبارة عن رحلة حول العالم|فيديو
بهدف لصلاح .. ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات على حساب أستون فيلا بالبريميرليج
الأرصاد تحذر من تغيرات مفاجئة في حالة الطقس اليوم
سفيرة البحرين بالقاهرة: مشاركة ولي العهد في افتتاح المتحف المصري الكبير تعكس عمق العلاقات مع مصر
ولي العهد البحريني يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير ويؤكد: الصرح ركيزة لتعزيز التقارب الإنساني
رئيس مجلس النواب: مصر تُطل على العالم من بوابة حضارتها الخالدة بافتتاح المتحف الكبير
بهدف لصلاح .. ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات على حساب أستون فيلا بالبريميرليج

استعاد فريق ليفربول نغمة الانتصارات ونجح في تحقيق الفوز على نظيره أستون فيلا، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي تواجد الدولي المصري محمد صلاح في قيادة خط الهجوم.

وجاءت ثنائية ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 45+1، ورايان جرافنبرخ في الدقيقة 58.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارادشفيلي.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك إليستر - رايان جرافنبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث برصيد 18 نقطة، فيما يأتي فريق أستون فيلا في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

