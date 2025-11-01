قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد السعدني: شاركت سارة جوهر حلمها لأنها مخرجة عاشقة للسينما.. فيديو
طه دسوقي: «السادة الأفاضل» تجربة مليئة بالحب والتعاون بين نجوم كبار
أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر
خالد الغندور: الزمالك يحتاج مدرب كبير مش لسه هنجرب
ملك المغرب يدعو الرئيس الجزائري إلى حوار أخوي لتجاوز خلافات البلدين
نتائج انتخابات الأهلي.. محمد الجارحي يحصد أعلى الأصوات
فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح
عمرو أديب: المتحف المصري الكبير محطة فلوس ليك ولمن بعدك
أحمد عبد الرؤف يقود الزمالك أمام طلائع الجيش والسوبر
بالأسماء.. التشكيل الكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديد
البرازيل.. مظاهرات في ريو دي جانيرو بعد مداهمات الشرطة للأحياء الفقيرة
يناقش الغش في الثانوية العامة.. خالد دياب يكشف تفاصيل فيلم برشامة
رياضة

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقناة الناقلة

ليفربول
ليفربول
حمزة شعيب

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أستون فيلا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

ويستضيف ملعب الأنفيلد اللقاء المرتقب، وسط تطلع جماهير الريدز إلى استعادة الثقة بعد سلسلة من النتائج السلبية في الأسابيع الأخيرة.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على أستون فيلا صاحب المركز الثامن، بنفس الرصيد من النقاط، مما يجعل المباراة ذات طابع تنافسي قوي بين الفريقين.

ويسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره بعد تعرضه لأربع هزائم متتالية في المسابقة أمام كريستال بالاس، تشيلسي، مانشستر يونايتد، وبرينتفورد، في سلسلة تسببت في تراجع الفريق عن المراكز المتقدمة.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تُقام المباراة مساء السبت 1 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

تنقل قناة beIN SPORTS 1 أحداث المباراة حصريًا عبر شاشتها.

معلق المباراة

يتولى المعلق الرياضي حفيظ دراجي مهمة التعليق على اللقاء، المنتظر أن يشهد صراعًا قويًا بين الفريقين من أجل تحسين المراكز في جدول الترتيب.

أستون فيلا ليفربول محمد صلاح

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

أسعار تركيب عدادات المياه في مصر

أسعار تركيب عدادات المياه في مصر

المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف المصري الكبير.. الداخلية تعلن عن التحويلات المرورية

يانيك فيريرا

الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت

المتحف المصري الكبير

تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها

ناهد السباعي

ناهد السباعي: وافقت على فيلم «السادة الأفاضل» قبل قراءة السيناريو

المتحف المصري

كبير الأثريين: المتحف الكبير وجهة عالمية تجمع بين عبق التاريخ وروح العصر

عمرو أديب

عمرو أديب عن الفاشر ودارفور: الجثث ملقاة على الأرض بكثرة

بالصور

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا للتوتر والغضب اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

