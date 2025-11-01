الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقناة الناقلة

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أستون فيلا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

ويستضيف ملعب الأنفيلد اللقاء المرتقب، وسط تطلع جماهير الريدز إلى استعادة الثقة بعد سلسلة من النتائج السلبية في الأسابيع الأخيرة.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على أستون فيلا صاحب المركز الثامن، بنفس الرصيد من النقاط، مما يجعل المباراة ذات طابع تنافسي قوي بين الفريقين.

ويسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره بعد تعرضه لأربع هزائم متتالية في المسابقة أمام كريستال بالاس، تشيلسي، مانشستر يونايتد، وبرينتفورد، في سلسلة تسببت في تراجع الفريق عن المراكز المتقدمة.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تُقام المباراة مساء السبت 1 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

تنقل قناة beIN SPORTS 1 أحداث المباراة حصريًا عبر شاشتها.

معلق المباراة

يتولى المعلق الرياضي حفيظ دراجي مهمة التعليق على اللقاء، المنتظر أن يشهد صراعًا قويًا بين الفريقين من أجل تحسين المراكز في جدول الترتيب.