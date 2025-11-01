حازم حسني: المتحف الكبير يضيف فصلاً جديداً في مجد مصر الحضاري



أعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للرماية، عن فخره واعتزازه باقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي المنتظر يمثل نقطة مضيئة جديدة في مسيرة الدولة المصرية نحو النهضة والتقدم.

وقال حسني أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدث أثري أو ثقافي، بل هو رسالة حضارية للعالم تؤكد أن مصر قادرة على صون تاريخها وبناء مستقبلها في آن واحد، بفضل رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل من الحلم واقعاً نفخر به جميعاً.”

وأضاف أن المشروع يُعد من أضخم وأعظم الصروح المتحفية في العالم، وأن تصميمه ومقتنياته يرويان قصة مصر القديمة بعين الحاضر، ليصبح مركز إشعاع ثقافي وسياحي يجذب أنظار العالم بأسره نحو أرض الكنانة.

وأشار عضو الاتحاد الدولي للرماية إلى أن هذا الافتتاح التاريخي يعكس قوة الإرادة المصرية وقدرتها على تحقيق الإنجازات العملاقة في مختلف المجالات، موضحاً أن ما يتحقق اليوم في الثقافة والآثار والسياحة يسير بخطى متوازية مع ما يتحقق في مجالات الرياضة والتنمية والبنية التحتية.

وأضاف ما نشهده اليوم من إنجازات هو ترجمة حقيقية لفكر القيادة السياسية التي تعمل على أن تكون مصر في مقدمة الأمم، نحن في الرياضة المصرية، نستلهم من هذا الحدث الكبير قيمة العمل والانتماء والإصرار على رفع اسم الوطن عالياً.

واختتم حسني تصريحاته بتوجيه التهنئة للشعب المصري العظيم، مؤكداً أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون لحظة فخر لكل مصري، ودليلاً جديداً على أن مصر تمضي بثقة نحو مستقبل يليق بتاريخها العريق ومكانتها العالمية.