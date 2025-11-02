قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان لجلسة 4 يناير
تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش الدرب الأحمر لجلسة 4 يناير
كريم المنباوي: افتتاح المتحف المصري الجديد نقلة كبيرة للأنماط السياحية
مكتبة الإسكندرية: احتفالنا بالمتحف المصري الكبير رسالة فخر من عروس البحر المتوسط للعالم
السيدة انتصار السيسي عن افتتاح المتحف الكبير: مصر ظهرت في أبهى صورها وتروي للعالم قصة مجد لا ينتهي
معايير جديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق.. تفاصيل
مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
إسرائيل تواصل قصف غزة ونسف المباني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
رياضة

فان دايك يرد بقوة على تصريحات روني ضد محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

وجّه المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، ردًا حادًا على تصريحات النجم الإنجليزي السابق واين روني، التي انتقد فيها أسلوب قيادته وقيادة زميله محمد صلاح للفريق، واعتبرها تمثل مصدر قلق داخل صفوف الريدز.

وكان روني، أسطورة مانشستر يونايتد وقائد منتخب إنجلترا الأسبق، قد أعرب عن استيائه من طريقة تعامل فان دايك وصلاح مع بعض المواقف داخل الفريق، معتبرًا أن القيادة في ليفربول "تبدو مهتزة في الفترات الصعبة".

وجاء رد فان دايك بعد قيادة فريقه للفوز على أستون فيلا بهدفين دون رد مساء السبت، في مباراة أنهت حالة الجدل حول أداء ليفربول خلال الأسابيع الماضية، حيث قال في تصريحات لموقع “ذي أتلتيك”: "بصراحة، ما قاله لا يؤلمني. لم أسمع منه شيئًا العام الماضي عندما كنا نحقق النتائج الإيجابية. بالنسبة لي، هذا نوع من الانتقاد الكسول".

وأضاف قائد الريدز: "روني أسطورة كبيرة بلا شك وألهم الكثيرين، ولا أملك تجاهه سوى الاحترام، لكن تعليقاته هذه لا أجد فيها عمقًا حقيقيًا. من السهل دائمًا إلقاء اللوم على الآخرين، لكن الجميع يعرف أننا نعمل كمنظومة واحدة داخل النادي".

وأكد فان دايك أن مثل هذه الانتقادات تُضخّم بشكل مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش تحت ضغط دائم بسبب التغطية الإعلامية المكثفة. وقال: "الأمر مضحك بعض الشيء، العام الماضي كنا نُعتبر قادة مثاليين، أما الآن ومع بعض التعثرات، يُقال إننا لا نقوم بواجبنا. هذه هي الحياة في كرة القدم الحديثة، كل شيء يُضخّم في وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية".

وشدد المدافع الهولندي على أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية تجاه النادي وجماهيره قائلاً: "نحن نتحمل المسؤولية دائمًا، وهدفنا أن نكون قدوة لزملائنا. عندما تتراجع النتائج، طبيعي أن أكون أنا والمدرب في موضع التساؤل، لكننا نعمل بجد لتصحيح المسار".

وردًا على التقارير التي تحدثت عن ضغوط يتعرض لها المدرب آرني سلوت، قال فان دايك: "سمعت تلك الأحاديث، لكن ليفربول ليس من الأندية التي تتخذ قرارات متسرعة. نؤمن بأنفسنا وبقدرتنا على تجاوز هذه المرحلة".

واختتم حديثه قائلًا: "لا يوجد ضمان في كرة القدم، لكن طالما نؤمن بأنفسنا ونبقى متواضعين ونواصل العمل، فسنعود أقوى. لا شك لدينا في قدرتنا على النهوض مجددًا".

فان دايك فيرجيل ليفربول روني واين روني محمد صلاح

