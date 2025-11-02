فان دايك يرد بقوة على تصريحات روني ضد محمد صلاح

وجّه المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، ردًا حادًا على تصريحات النجم الإنجليزي السابق واين روني، التي انتقد فيها أسلوب قيادته وقيادة زميله محمد صلاح للفريق، واعتبرها تمثل مصدر قلق داخل صفوف الريدز.

وكان روني، أسطورة مانشستر يونايتد وقائد منتخب إنجلترا الأسبق، قد أعرب عن استيائه من طريقة تعامل فان دايك وصلاح مع بعض المواقف داخل الفريق، معتبرًا أن القيادة في ليفربول "تبدو مهتزة في الفترات الصعبة".

وجاء رد فان دايك بعد قيادة فريقه للفوز على أستون فيلا بهدفين دون رد مساء السبت، في مباراة أنهت حالة الجدل حول أداء ليفربول خلال الأسابيع الماضية، حيث قال في تصريحات لموقع “ذي أتلتيك”: "بصراحة، ما قاله لا يؤلمني. لم أسمع منه شيئًا العام الماضي عندما كنا نحقق النتائج الإيجابية. بالنسبة لي، هذا نوع من الانتقاد الكسول".

وأضاف قائد الريدز: "روني أسطورة كبيرة بلا شك وألهم الكثيرين، ولا أملك تجاهه سوى الاحترام، لكن تعليقاته هذه لا أجد فيها عمقًا حقيقيًا. من السهل دائمًا إلقاء اللوم على الآخرين، لكن الجميع يعرف أننا نعمل كمنظومة واحدة داخل النادي".

وأكد فان دايك أن مثل هذه الانتقادات تُضخّم بشكل مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش تحت ضغط دائم بسبب التغطية الإعلامية المكثفة. وقال: "الأمر مضحك بعض الشيء، العام الماضي كنا نُعتبر قادة مثاليين، أما الآن ومع بعض التعثرات، يُقال إننا لا نقوم بواجبنا. هذه هي الحياة في كرة القدم الحديثة، كل شيء يُضخّم في وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية".

وشدد المدافع الهولندي على أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية تجاه النادي وجماهيره قائلاً: "نحن نتحمل المسؤولية دائمًا، وهدفنا أن نكون قدوة لزملائنا. عندما تتراجع النتائج، طبيعي أن أكون أنا والمدرب في موضع التساؤل، لكننا نعمل بجد لتصحيح المسار".

وردًا على التقارير التي تحدثت عن ضغوط يتعرض لها المدرب آرني سلوت، قال فان دايك: "سمعت تلك الأحاديث، لكن ليفربول ليس من الأندية التي تتخذ قرارات متسرعة. نؤمن بأنفسنا وبقدرتنا على تجاوز هذه المرحلة".

واختتم حديثه قائلًا: "لا يوجد ضمان في كرة القدم، لكن طالما نؤمن بأنفسنا ونبقى متواضعين ونواصل العمل، فسنعود أقوى. لا شك لدينا في قدرتنا على النهوض مجددًا".