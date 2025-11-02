قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
نادر الببلاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة مصر
إصابة صغيرين بلدغات العقارب في الوادي الجديد.. وإصدار حزمة من الإجراءات الوقائية
المتحف المصري الكبير.. أيقونة القرن تفتح أبواب الازدهار السياحي في مصر وتوقعات بزيادة 5 ملايين سائح
معلومات عن شيرين طارق التي خطفت قلوب المصريين في افتتاح المتحف المصري الكبير
اعمل فلوس من البيت.. شهادات بنكية من البنك الأهلي تحقق أعلى عوائد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آرني سلوت يشيد بمحمد صلاح بعد فوز ليفربول على أستون فيلا

آرني سلوت
آرني سلوت
منتصر الرفاعي

أشاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بالأداء المميز الذي قدمه النجم المصري محمد صلاح خلال انتصار الفريق على أستون فيلا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026. 

وقال سلوت في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة، نقلتها شبكة talkSPORT: من الرائع دائمًا أن نرى صلاح ضمن قائمة الهدافين، هذا هو صلاح الذي أريده أنا ويريده هو، ويريده كل من يحب كرة القدم. 

وأضاف المدير الفني الهولندي: صلاح سجل الأسبوع الماضي، وها هو يعود ليسجل مجددًا، كنت واثقًا من أنه سيستعيد حسه التهديفي سريعًا.

 واختتم سلوت تصريحاته قائلاً: ما قدمه اليوم لم يكن مفاجئًا بالنسبة لي أو لأي شخص آخر، لأنه ببساطة محمد صلاح لقد أعجبني أداؤه كثيرًا.

وساهم النجم المصري في فوز ليفربول بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 45+1، قبل أن يضيف الهولندي ريان جرافنبرخ الهدف الثاني في الدقيقة 58، ليواصل الريدز عروضهم القوية هذا الموسم. 

وبهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة صاعدًا إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

آرني سلوت ليفربول محمد صلاح أستون فيلا الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

التمثيل التجاري: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار العالمي وبوابة لدخول أسواق إفريقيا

وزيرة التخطيط ووزير الاقتصاد اللبناني

المشاط تبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

صورة تعبيرية

الصناعات الغذائية: زيادة الصادرات نتاج تعاون هيئة الغذاء والمصدرين

بالصور

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد