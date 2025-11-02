آرني سلوت يشيد بمحمد صلاح بعد فوز ليفربول على أستون فيلا

أشاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بالأداء المميز الذي قدمه النجم المصري محمد صلاح خلال انتصار الفريق على أستون فيلا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وقال سلوت في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة، نقلتها شبكة talkSPORT: من الرائع دائمًا أن نرى صلاح ضمن قائمة الهدافين، هذا هو صلاح الذي أريده أنا ويريده هو، ويريده كل من يحب كرة القدم.

وأضاف المدير الفني الهولندي: صلاح سجل الأسبوع الماضي، وها هو يعود ليسجل مجددًا، كنت واثقًا من أنه سيستعيد حسه التهديفي سريعًا.

واختتم سلوت تصريحاته قائلاً: ما قدمه اليوم لم يكن مفاجئًا بالنسبة لي أو لأي شخص آخر، لأنه ببساطة محمد صلاح لقد أعجبني أداؤه كثيرًا.

وساهم النجم المصري في فوز ليفربول بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 45+1، قبل أن يضيف الهولندي ريان جرافنبرخ الهدف الثاني في الدقيقة 58، ليواصل الريدز عروضهم القوية هذا الموسم.

وبهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة صاعدًا إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.