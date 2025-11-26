تفاصيل سقوط مصعد داخل مول شهير بمدينة نصر وعدد المصابين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كواليس سقوط كابينة مصعد داخل مركز تجاري شهير بمنطقة مدينة نصر حيث تبين وجود خلل داخل المصعد نتج عنه سقوط الكابينة في بئر المصعد وإصابة شخصين جراء الحادث.

سقوط مصعد داخل مركز تجاري شهير

وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أنه حال دخول 4 أشخاص إلى المصعد والتحرك به سقطت الكابينة فجأة داخل بئر المصعد مما نتج عنه إصابة شخصين من بينهم وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بسقوط كابينة مصعد داخل البئر في مركز تجاري شهير في مدينة نصر وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف وتبين سقوط الكابينة داخل بئر المصعد وإصابة شخصين جراء الحادث وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.