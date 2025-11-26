النيابة تذيع فيديو يكشف علاقة سارة خليفة بالحفلات والمخدرات والبيزنس

نشرت النيابة العامة عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الإجتماعي مرافعة وكيل النائب العام في القضية رقم ٦٨٣٨ لسنة ٢٠٢٥ جنايات التجمع الأول المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى والمتهم فيها المنتجة والإعلامية سارة خليفة.

وكشف وكيل النائب العام خلال مرافعته عن أن المتهمة الرابعة (سارة خليفة) لعبت دورًا مزدوجًا فمثلت حلقة الوصل بين عناصر التنظيم داخل البلاد وخارجها حيث تربطها بالمتهم الثالث علاقات سرية ورغم كونها إعلامية تعمل في تقديم البرامج، فقد أحاطت نفسها بعلاقات في الأوساط الفنية لتوفير ستار اجتماعي يحجب نشاطها الحقيقي واستخدمت صفاتها كـ«سيدة أعمال»، لتمويل نشاط العصابة عبر شركات مملوكة لها، أبرزها شركة بروداكشن التي تعمل بالخارج في تنظيم الحفلات وتعمل داخل البلاد في تقديم الخدمات.

وبحسب النيابة، كانت المتهمة تسدد قيمة المواد الأولية للمتهمين الأول والثاني مقابل إدخالها إلى مصر بطرق غير شرعية.

كما أشارت النيابة إلى مشاهد وصفتها بـ«المأساوية»، إذ وثق المتهم السادس مقاطع لشباب يتعاطون العقاقير المخدرة المصنعة، استخدموا هؤلاء الشباب كـ«فئران تجارب» للتأكد من فعالية المواد وقدرتها على تغييب الوعي.

وقالت النيابة: كلما تخشبت الأجساد واصفرت الوجوه، تحققت الأرباح، بئس النفوس أنتم، وبئس صناعتكم، وبئس مسعاكم، شباب أحياء في صورة أموات، إذ غيبهم المتهمون عن الوعي

أكدت النيابة، في ختام مرافعتها، أن القضية ليست مجرد تصنيع للمخدرات، بل تنظيم إجرامي دولي كامل الأركان أسّس له خمسة متهمين، وشارك في تنفيذه 23 آخرون، بينهم إعلامية وشركات وواجهات تجارية، وجميعهم سعوا - بحسب النيابة - إلى إفساد العقول وتدمير الشباب مقابل ثراء فاحش.

وثبت من الاستعلام من شركة المحمول أن الخط المستخدم بمعرفة المتهم الثالث المشغل في نطاق منطقة جمصة بالدقهلية خلال ذات الفترة الزمنية المعاصرة، محادثاته مع المتهمة الرابعة.

وثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المتهمة الرابعة هي الكاتبة لكافة العبارات والبيانات الثابتة بصفحات الكشكول الثابت به أرقاماً وأسماء لبعض المتهمين تشير إلى المبالغ المالية التي تنفقها تنفيذاً لدورها في العصابة المؤلفة لصنع المواد المخدرة والاتجار فيها المحررة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بدلالة الاتفاق في كافة الخصائص الخطية والمميزات الفردية شاملة خواص الشكل والحركة والفراغ والمدى اليدوي.