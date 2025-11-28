قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 28-11-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استمر ثبات سعر الدولار في السوق الرسمية مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 28-11-2025 دون تغيير.

الدولار يستقر

عقب تعطيل العمل في البنوك مساء أمس بقرار من البنك المركزي المصري؛ ثبت سعر الدولار أمام الجنيه وداخل محلات الصرافة المنتشرة في مختلف مدن ومناطق الجمهورية.

سعر الدولار في مصر

أخر تحديث لسعر الدولار

وبلغ آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم امام الجنيه نحو 47.59 جنيه .

إجازة البنوك

اعلن البنك المركزي المصري مساء أمس الخميس، تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي نحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه  للشراء و47.6 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، الإسكندرية، البركة".

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  47.6 جنيه للشراء و47.7 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، القاهرة، HSB، قناة السويس، التنمية الصناعية، ميد بنك، سايب، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، نكست،الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

أعلى سعر دولار 

بلغ سعر أعلى دولار مقابل الجنيه نحو 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

البنك المركزي

ارتفاع معدلات الشمول المالي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي للأفراد بنسبة 76.3% بنهاية يونيو الماضي بزيادة تبلغ 48.9% بالمقارنة بعام 2016.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري واطلع "صدي البلد" على تفاصيل والذي تضمن وصول معدلات الشمول المالي في مصر على مدار 9 سنوات سابقة بمقدار 214%، معززًا بالإجراءات التي اتبعها البنك لتحفيز الجهاز المصرفي لتحسين مستويات الخدمات المقدمة للعملاء وجذب ثقتهم في المنتجات المصرفية .

أوضح التقرير ان محافظ التمويل الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة ارتفعت بمعدلات غير مسبوقة خلال الفتر من 2016 حتي يونيو 2025؛ مسجًلا نموًأ اقترب من 400%.

أضاف التقرير أن هذه الاجراءات وضعت مصر في قلب التحولات العالمية، ويضمن لمواطنيها ومستثمريها فرصًا متكافئة للوصول إلى خدمات مالية متطورة وآمنة.

أقل سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي الدولار في البنوك

