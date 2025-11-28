قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور
30 دقيقة | القائم يعاند زيزو .. وفرص ضائعة بالجملة في مواجهة الأهلي والجيش الملكي
ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة
محمد أبو العينين: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء القضية الفلسطينية
لبلبة ومحمود حميدة أول الحاضرين في حفل زفاف أروى جودة بالقاهرة
بأقل سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك هاي لاين 2019
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
نجني الثمار قريبا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة
عودة كلوب لإنقاذ الموسم.. هل يرحل أرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الساعات المقبلة.. ودرجة الحرارة في 6 محافظات
اعرف بكام| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
تامر حسني يغادر المستشفى ويقضي فترة النقاهة في المنزل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.. أبرز الأنشطة والفعاليات

التخطيط
التخطيط
آية الجارحي

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.

وخلال فعاليات الأسبوع المنتهي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025-2026، حيث تضمن جانبًا من الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك لأول مرة ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، بما يُعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويعكس استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي.

وتضمنت فعاليات الأسبوع ، انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالقاهرة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل الأذري، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية من الجانبين، كما انعقد في إطار اللجنة منتدى الأعمال المشترك بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين من مصر وأذربيجان، وعقد الجانبان أيضا جلسة مباحثات ثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وترأست الدكتورة رانيا المشاط ويحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في دورتها التاسعة المنعقدة بالقاهرة، وذلك بمشاركة الجهات والوزارات المعنية من الجانبين، واستعرض الجانبان المصري والجزائري خلال الاجتماع الوزاري، تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات بين كبار المسئولين والخبراء، تجهيزًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، وما نتج عنها من اتفاقات بشأن العديد من وثائق التعاون المشترك، في ضوء حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وغيرها.

وفي سياق متصل، تلقت الدكتورة رانيا المشاط تقريرًا حول نتائج اللجان المشتركة العليا والوزارية التي عُقدت خلال عام 2025، والتي تُشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية لاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات المشتركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان الشقيقة والصديقة، ووفقًا للتقرير: انعقدت حتى نهاية نوفمبر الجاري، 8 لجان مشتركة هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا.

وفي سياق آخر، شهد الأسبوع المنقضي، توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة البيئة، اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) غي إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع، وذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارتان لتعريف القطاع الخاص وممثلي قطاع الصناعة ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الدولية، وممثلي البنك الأهلي المصري.

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال «EEA»، الذي تم تنظيمه بالمتحف المصري الكبير، وشهد الإعلان عن الفائزين في ١٥ فئة مختلفة، من بينهم: جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وجائزة الابتكار في التعليم وغيرها، كما افتتحت الدكتورة رانيا المشاط ورشة العمل التعريفية رفيعة المستوى الخاصة ببرنامج «الصناعة الخضراء المستدامة».

وفي إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، عبر الفيديو كونفرانس- في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية، نظمته السفارة المصرية لدى طوكيو.

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، بهدف قياس الأثر التشريعي لمواد القانون رقم 152 لعام 2020 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار تطوير بيئة ريادة الأعمال وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجال دعم السياسات وتحسين البيئة التنظيمية، كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط بصفتها رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة توقيع اتفاقية تعاون في مجال التدريب بين المعهد وشركة المقاولون العرب متمثلة في المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة.

كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام، تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا للنيابة العامة، وذلك بمقر النيابة العامة، في إطار الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية، وزيادة كفاءتها وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بسرعة وكفاءة، بما يدعم توجهات الدولة في تعزيز التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

كما تضمنت فعاليات الأسبوع، استقبال الدكتورة رانيا المشاط فرانسواز لومبار، الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية، التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك لتمكين القطاع الخاص من خلال الخدمات التمويلية والاستثمارية، واستقبلت أيضا السيد/ تشن هوايو، رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني (Exim Bank)، الذي قام بزيارة مصر وقارة أفريقيا لأول مرة، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات لمناقشة جهود التعاون المشترك في إطار العلاقات رفيعة المستوى والشركة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

واختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، ورشة عمل رفيعة المستوى، للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي ومناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر.

وزارة التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط وزيرة التخطيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

عداد الكهرباء

لو عداد الكهرباء فصل.. استخدم بطاقة الرقم القومي بدل كارت الشحن لإعادة التيار

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تواصل قوافلها الإفتائية إلى شمال سيناء

دار الإفتاء تواصل قوافلها الإفتائية إلى شمال سيناء لنشر الفكر الوسطي

الشيخ عبد العزيز النجار

لماذا جعل الإسلام إثبات الزنا بـ 4 شهود؟.. عالم أزهري يوضح السبب

الزكاة

الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه قليلا

بالصور

أسباب الشيب المبكر.. وكيفية معالجته بهذه الفيتامينات الضرورية

أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء

أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد