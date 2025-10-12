عمرو الحديدي يُهاجم مدافع الأهلي : النادي لم يستفد من خدماته

هاجم عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بعد الأداء الذي قدمه مع الفريق منذ انضمامه في الصيف قبل الماضي.

وقال عمرو الحديدي، في تصريحات ببرنامج «استاد المحور»: "أشرف داري، أقارنه بمواطنه بدر بانون، وبانون، كان أفضل منه»، مضيفًا: «داري، لعب قد إيه مع الأهلي؟ النادي لم يستفد من خدماته".

وأضاف: "أنا مش مقتنع بـ أشرف داري، وشايف إن رامي ربيعة كان أفضل منه وكان يجب استمراره مع الفريق"، مضيفًا: داري، مينفعش النادي الأهلي".

وقد حرص وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي علي استقبال اسرة الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وقام وليد صلاح باستقبال اسرة المدرب الجديد التي وصلت الي القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية .

ووصلت اسرة توروب الي القاخرة للأستقرار وحرص وليد صلاح على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باقامتها في إطار العمل علي توفير الاجواء المناسبة للجهاز الفني خلال الفترة المقبلة .