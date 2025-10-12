الرئيس السيسي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج الإثيوبي غير المسؤول

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثامنة، اليوم الأحد، وذلك في كلمة مسجلة.

وبدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، أعقبه كلمة الرئيس السيسي؛ وتعقد فعاليات أسبوع المياه تحت رعاية رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الحالي.

وقال الرئيس السيسي في كلمته، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج الإثيوبي غير المسؤول، وستتخذ الإجراءات كافة لحماية أمنها المائي.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن قضية المياه قضية عالمية تتطلب تكثيف التعاون الدولي، والعالم يواجه تحديات متعددة تتعلق بتزايد الطلب على المياه وشح الموارد المائية.