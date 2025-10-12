الأغلى والترتيب.. 10 معلومات لا تعرفها عن منافس منتخب مصر بتصفيات المونديال

يختتم منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مسيرته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في العاشرة مساء اليوم الأحد عندما يستضيف منتخب غينيا بيساو على ملعب القاهرة الدولي في الجولة العاشرة بالمجموعة الأولى بصافرة الحكم الغاني، دانيال لاريا.





نسلط الضوء علي منتخب غينيا بيساو منافس منتخب مصر الوطني ومشواره في هذه التصفيات، وأبرز نجومه وتاريخ المواجهات المباشرة بين الطرفين على النحو التالي:

منافس منتخب مصر.. تأسس الاتحاد الوطني في غينيا بيساو عام 1974 وانضم للاتحاد الإفريقي والدولي عام 1986.

منافس منتخب مصر - يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الـ 37 إفريقياً والـ 130 عالمياً وفقاً لآخر تصنيف للاتحاد الدولي برصيد 1126.81 نقطة ’ أما أفضل تصنيف في تاريخه فكان الـ 68 عالمياً في شهر نوفمبر 2016 ويناير 2017.

منافس منتخب مصر- حصل منتخب غينيا بيساو على 10 نقاط خلال الجولات الـ 9 السابقة وضعته في المركز الرابع في جدول الترتيب ’ بعد أن حقق انتصارين على جيبوتي (1 – 0) و(2 – 0) في الجولتين الأولى والتاسعة وتعادل في 4 مباريات مع بوركينا فاسو ومصر وسيراليون (1 – 1) في الجولات الأولى والرابعة والسابعة وإثيوبيا (0 – 0) في الجولة الثالثة ’ وخسر 3 مباريات أمام سيراليون (1 – 3) بالجولة الخامسة وبوركينا فاسو (1 – 2) بالجولة السادسة وإثيوبيا (0 – 1) في الجولة التاسعة.

منافس منتخب مصر - سجل منتخب غينيا بيساو 8 أهداف عن طريق 6 لاعبين وتلقت شباك الفريق 11 هدفاً.

منافس منتخب مصر - يتربع ماما بالدي، جناح ستاد بريست الفرنسي على رأس قائمة هدافي منتخب غينيا بيساو في التصفيات برصيد 3 أهداف أحرزها في شباك منتخبات بوركينا فاسو في الجولة الأولى ومصر في الجولة الرابعة وسيراليون في الجولة السابعة ’ يليه برصيد هدف واحد جناح إيفردون السويسري ماورو رودريجيز في شباك جيبوتي بالجولة الثانية ’ تاميل مونتيرو مهاجم بورتيمونينسي البرتغالي أمام منتخب سيراليون بالجولة الخامسة ’ زيدان بانجاكي صانع ألعاب بانسيرايكوس اليوناني أمام بوركينا فاسو بالجولة السادسة ’ وأخيراً ثنائي الخط الخلفي إيانو سيماو ظهير أيسر فريق بينافيل البرتغالي وفالي كاندي قلب دفاع ساسولو الإيطالي في مرمى جيبوتي بالجولة الثامنة.

منافس منتخب مصر - الأغلى في صفوف الفريق نوربيرتو جوميز "بيتو"، مهاجم إيفرتون الإنجليزي بقيمة تصل إلى 22 مليون يورو.

منافس منتخب مصر - تأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في النسخ الأربع الأخيرة (2017 ’ 2019 ’ 2021 ’ 2023) لكنه ودع منذ الدور الأول.

منافس منتخب مصر - في تصفيات النسخة رقم 35 التي تقام بالمغرب أخفق في التأهل بعد أن أنهى منافسات المجموعة التاسعة ثالثاً خلف مالي وموزمبيق بحصوله على 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين و3 خسائر.

منافس منتخب مصر - تضم قائمة منتخب غينيا بيساو 21 لاعباً جميعهم من المحترفين بواقع 8 في البرتغالي و3 في قبرص و2 في إسبانيا ولاعب واحد في إنجلترا ’ إيطاليا ’ فرنسا ’ أسكتلندا ’ سويسرا ’ بولندا وجورجيا ومتوسط الأعمار في الفريق 26 سنة.

منافس منتخب مصر- التقى منتخب غينيا بيساو مع منتخب مصر مرتين ’ الأولى في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون وفاز المنتخب الوطني (1 – 0) بتوقيع محمد صلاح من تمريرة عمرو السولية ’ والمرة الثانية في الجولة الرابعة لهذه التصفيات وتعادلا (1 – 1)’ تقدم ماما بالدي في الدقيقة 42 وأدرك صلاح التعادل لمصر في الدقيقة 70.