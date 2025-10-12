روجينا: الحمد لله على نعمة أشرف زكي.. السكن والحماية والمحبة

أعربت الفنانة روجينا عن حبها الكبير لزوجها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من خلال رسالة رومانسية نشرتها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت فيها عن امتنانها لوجوده في حياتها.



وكتبت روجينا:«الحمد والشكر لله يا رب على نعمة السكن والحماية والرحمة والمحبة، انت سخّرت قلبه ليا في الأرض علشان يكون كل دول... الاسم أشرف زكي، والصفة عمري يا عمري».

أعلنت الفنانة روجينا عن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل توقيع ابنتها مايا أشرف زكي، في أول تجربة لها بعالم الإخراج الدرامي.

وأوضحت روجينا ، أنها هي من شجعت مايا على خوض التجربة، رغم رفضها في البداية، قائلة: "مايا بتحب السينما وبتحضر حاليًا لفيلم مع المخرج وليد صبري بعنوان (عنب مالح)، لكني طلبت منها تعمل المسلسل، ورغم ترددها وافقت بعد تشجيع من الجميع".