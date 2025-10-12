قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سميتك سما.. المطرب الشامي يحيي حفلا غنائيا ساهرا في أبوظبي
تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه
بعد ظهور تمساح في الشارع.. كيف يحظر القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟
وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة فيركو للصحة العامة في ألمانيا
البث الإسرائيلية: منسق شؤون المحتجزين أبلغ العائلات بأن عملية الإفراج عن ذويهم ستبدأ صباح الغد
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
عبور أكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح وفقا لاتفاق شرم الشيخ
تبادل إطلاق نار بين أفغانستان وباكستان.. وطالبان تزعم: سيطرنا على مواقع على الحدود
إذاعة جيش الاحتلال: حماس تعمل على تجميع المحتجزين في مكان واحد
ارتفاع جديد في أسعار الدواجن الآن في الأسواق
من الصباحية.. أول ظهور لـ إيناس الدغيدي وزوجها مع إلهام شاهين
بعد دونالد ترامب.. 4 رؤساء يحلمون بالحصول على جائزة نوبل للسلام
فن وثقافة

روجينا: الحمد لله على نعمة أشرف زكي.. السكن والحماية والمحبة

روجينا
روجينا
منار نور

أعربت الفنانة روجينا عن حبها الكبير لزوجها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من خلال رسالة رومانسية نشرتها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت فيها عن امتنانها لوجوده في حياتها.


وكتبت روجينا:«الحمد والشكر لله يا رب على نعمة السكن والحماية والرحمة والمحبة، انت سخّرت قلبه ليا في الأرض علشان يكون كل دول... الاسم أشرف زكي، والصفة عمري يا عمري».

أعلنت الفنانة روجينا عن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل توقيع ابنتها مايا أشرف زكي، في أول تجربة لها بعالم الإخراج الدرامي.

وأوضحت روجينا ، أنها هي من شجعت مايا على خوض التجربة، رغم رفضها في البداية، قائلة: "مايا بتحب السينما وبتحضر حاليًا لفيلم مع المخرج وليد صبري بعنوان (عنب مالح)، لكني طلبت منها تعمل المسلسل، ورغم ترددها وافقت بعد تشجيع من الجميع".

روجينا اشرف زكي الفنانة روجينا

