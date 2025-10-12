بعد ارتفاعه القياسي.. أسعارالذهب اليوم للمقبلين على الزواج

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا عند مستوياتها المرتفعة الأخيرة، وسط متابعة من الأسواق المحلية والعالمية لحركة المعدن الأصفر التي ما زالت تتأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية.

ويأتي هذا الاستقرار عقب ارتفاع كبير سجله الذهب خلال الأيام الماضية، في وقت واصلت فيه الأونصة عالميًا الصعود لتبلغ نحو 3,989 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام.

أسعار الذهب في مصر

وفقًا للأسعار المعلنة في محال الصاغة بالقاهرة، سجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6171 جنيهًا، فيما بلغ عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – نحو 5400 جنيه للجرام. أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 4628 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43,200 جنيه.

ويُضاف إلى السعر الأساسي للمشغولات الذهبية ما يتراوح بين 100 و200 جنيه للجرام كمصنعية، بحسب نوع العيار ومكان الشراء.

الأسعار العالمية والتوقعات

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت بيانات وكالة "رويترز" استقرار أسعار الذهب عند 3,989.49 دولارًا للأونصة، بعد موجة ارتفاع قوية مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وتراجع أداء بعض العملات الرئيسية.

وتشهد الأسواق حاليًا مرحلة "تصحيح مسار" للأسعار بعد الارتفاعات الأخيرة، متوقعًا انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مع استقرار البورصات العالمية وتراجع معدلات الطلب على المعدن النفيس.

ويأتي استقرار أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال أكتوبر 2025 في ظل موجة من التذبذب العالمي التي يشهدها المعدن النفيس منذ مطلع العام، متأثرًا بعوامل اقتصادية وسياسية متشابكة.

فالذهب يُعد الملاذ الآمن الأول للمستثمرين وقت الأزمات، ومع تصاعد التوترات الدولية واهتزاز أسواق المال خلال الأشهر الأخيرة، شهدت الأسعار قفزات حادة عالميًا دفعت أسعار الأونصة لتقترب من حاجز الأربعة آلاف دولار، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلي المصري.

وفي الوقت نفسه، تتابع الأسواق المصرية باهتمام حركة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومعدلات التضخم، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، باعتبارها من أبرز المحددات لاتجاهات أسعار الذهب محليًا خلال المرحلة المقبلة.