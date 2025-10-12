عمرو الليثي لبرنامج أبواب الخير: أصبحنا نعيش بمشاعر إلكترونية بدون كلام ولا سلام

قال الإعلامي د. عمرو الليثي: “كل يراك بعين طبعه وبقدر محبتك فى قلبه ، ستجد فى حياتك من يراك اطيب الناس ، وايضاً من يراك اسوأ الناس ، وهتقابل أشخاص نسيت خمسين موقف حلو منك لانك قصرت معاهم مرة واحدة، كما ستجد أشخاص بتدور لك على اعذار علشان يقولوا لك انت جميل”.

وأضاف خلال برنامج أبواب الخير علي راديو مصر: “هتقابل ناس دائما تنتقدك وناس تانية بتوصف صفاتك الجميلة .. وناس بتكرهك من غير سبب وناس تانية بتخترع أسباب تحببها فيك .. وفى النهاية على فكرة انت نفس الشخص .. لكن كل عين بتشوفك على قدر محبتها لك”.

عمرو الليثي والحنين للماضي

وعلي جانب آخر أشار الليثي: «في الماضي كان لا يوجد انترنت ولا موبايلات ولاتطبيقات تواصل اجتماعى ، ولا يوجد الذكاء الاصطناعى اللى بقى مسيطر على افكارنا طول الوقت وبقينا نعتمد علية ولغينا عقولنا .. وأيضا لا يوجد الفيس بوك والذي أصبح المتحكم فى قراراتنا وبيوجة بوصلة حياتنا فى كل كبيرة وصغيرة لكن كان فية الاجمل من كدة كان فية ود وحب وصلة رحم بين الناس كان كل واحد بيسأل عن قريبة او صاحبة او جارة كان زمن كلة بركة".

وتابع عمرو الليثي: «دلوقتى مع الاسف بقينا بنعيش بمشاعر الكترونية .. يادوب ايموشن وخلاص ، لا يوجد كلام ولا سلام ولا احساس طالع من القلب كل انفعالاتنا بقت عبارة عن زرار ندوس عليه .. انا من جوايا عندى حنين للزمن القديم بكل الونس والجمال والصدق والحب الحقيقي اللى فية».