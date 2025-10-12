شرم الشيخ.. أجواء من السعادة تسبق قمة السلام بمشاركة وفود ورؤساء من مختلف العالم

قال الإعلامي رامي الحلواني موفد قناة إكسترا نيوز إلى مدينة شرم الشيخ، إنّ المدينة تتصدر المشهد العالمي في حدث استثنائي تاريخي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف الحلواني، في تصريحات مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مصر تعلن من مدينة السلام أن صوت العقل أقوى من الحرب وأن الحوار ممكن من شرم الشيخ التي وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها مهد الحوار والتقارب.



وتابع، أنّ المدينة استضافت قمم واتفاقيات سلام عبر التاريخ عادت في الفترة الماضية لتكون محط أنظار العالم بعد عامين من الحرب والمعاناة في غزة، حيث نجحت مصر في رعاية اتفاق وقف إطلاق النار بمشاركة قطر والولايات المتحدة ضمن خطط السلام التي طرحتها واشنطن.

وذكر، أن الاتفاق فتح باب أمل جديد لشعوب المنطقة بشكل كبير، مشيرًا، إلى أن هناك أجواء من السعادة تسبق قمة السلام بمشاركة وفود ورؤساء من مختلف العالم.

وواصل: "نتحدث عن مشاركة وفود عالمية كثيرة قد تزيد عن 20 وفدا لقادة ورؤساء ومنظمات دولية عالمية، والمعلن حتى هذه اللحظة من الحضور، الرئيس الفرنسي، العاهل البحريني، والحديث عن المستشار الألماني، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي".

