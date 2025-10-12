شرم الشيخ تتزين لاستضافة مراسم توقيع اتفاق غزة

تابع اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على مدار اليوم بمدينة شرم الشيخ أعمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مراسم توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة.

وذلك ضمن جهود الدولة وكافة الأجهزة المعنية ، والمقرر أن تُعقد بمشاركة عدد من قادة ورؤساء دول العالم.

وشملت الاستعدادات أعمال التجميل والتخطيط والدهانات وأعمال الصيانة بطريق السلام و أيقونة السلام ومحيط المركز الدولي للمؤتمرات، إلى جانب متابعة أعمال الجداريات الفنية التي تُزين ميادين وشوارع المدينة، بما يعكس الطابع الحضاري والجمالي لمدينة السلام.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وتكثيف الجهود لظهور مدينة شرم الشيخ في أبهى صورة تليق بسمعتها الدولية كمدينة للسلام تستضيف كبرى الفعاليات العالمية.

وأكد اللواء خالد مبارك أن ما تشهده مدينة شرم الشيخ من تطوير شامل يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، استعدادًا للحدث المهم الذي يعكس مكانة مصر الريادية في دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أشار إلى أهمية سير الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، موجهًا باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات المدينة حتى موعد انعقاد .