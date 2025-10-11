القبض على مالك محل يروج لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته (عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص" – عدد من القطع الخاصة بربط أجهزة الريسفير بالإنترنت) وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بالإشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادى .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

