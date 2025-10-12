نائب رئيس جامعة قازان لـ«صدى البلد»: طلاب مصر يجدون لدينا بيئة دراسية مريحة وآمنة

في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أكد الدكتور تيميرخان عليشيف، نائب رئيس جامعة قازان الاتحادية للشؤون الدولية، أن الجامعة أصبحت وجهة مفضلة للطلاب المصريين والعرب، خصوصًا في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة، لما تتميز به من اعتراف رسمي وجودة تعليمية عالية.

برامج طبية معترف بها في مصر

أوضح عليشيف أن «الكثير من الطلاب المصريين يأتون إلى جامعة قازان للدراسة في البرامج الطبية، خاصة في الطب العام وطب الأسنان والصيدلة، باللغة الإنجليزية».



وأضاف أن الجامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم المصرية، وهو ما يعزز ثقة الطلاب المصريين في جودة التعليم المقدم.

كما أشار إلى أن لجامعة قازان فرعًا في القاهرة، وهو ما يسهل على العديد من الطلاب المصريين الدراسة داخل مصر ضمن منظومة الجامعة الروسية، بينما يختار آخرون السفر إلى مدينة قازان للدراسة في المقر الرئيس.

اهتمام بتخصصات الذكاء الاصطناعي والعلاقات الدولية

وبيّن نائب رئيس الجامعة أن عدداً من الطلاب المصريين والعرب بدأوا أيضًا الالتحاق ببرامج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والعلاقات الدولية، مشيرًا إلى أن «الطلاب عندما يأتون إلى قازان يجدون بيئة مناسبة ومريحة، خصوصًا أن المدينة تقع في جمهورية مسلمة، وتتوفر فيها المساجد والطعام الحلال، ما يجعلها بيئة مألوفة وآمنة للطلاب من الدول العربية والإسلامية».



تعاون أكاديمي مع جامعات مصرية كبرى

وأكد الدكتور عليشيف أن جامعة قازان الاتحادية تربطها اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع عدد من الجامعات المصرية، منها جامعة القاهرة وجامعة حلوان، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل حاليًا على توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع جامعة الأزهر.

وأوضح أن «أبرز مجالات التعاون تشمل البحوث الطبية الحيوية وهندسة البترول، إلى جانب برامج التبادل الأكاديمي وتطوير الأبحاث المشتركة».

آفاق التعليم في روسيا أمام الطلاب المصريين

وفيما يتعلق بآلية التحاق الطلاب المصريين بالجامعات الروسية، أوضح عليشيف أن هناك مسارين رئيسيين للقبول، أولهم مسار المنح الدراسية الحكومية الروسية عبر موقع “Study in Russia”، والتي تتيح الدراسة مجانًا بعد اجتياز مسابقة خاصة.

والمسار الاخر هو الالتحاق المباشر بالجامعات للطلاب الذين يتحملون تكلفة الدراسة بأنفسهم، ويتطلب القبول اجتياز اختبار اللغة (الروسية أو الإنجليزية) بالإضافة إلى اختبار في التخصص مثل الأحياء للطلاب المتقدمين لكلية الطب.

«قازان».. وجهة تعليمية عالمية بملامح شرقية

اختتم نائب رئيس الجامعة حديثه بالتأكيد على أن جامعة قازان الاتحادية تمثل نموذجًا مميزًا يجمع بين الجودة الأكاديمية والبيئة الثقافية القريبة من هوية الطلاب العرب والمسلمين، وهو ما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات التعليمية في روسيا وأوروبا الشرقية.