قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب رئيس جامعة قازان لـ«صدى البلد»: طلاب مصر يجدون لدينا بيئة دراسية مريحة وآمنة

رئيس جامعة قازان الاتحادية
رئيس جامعة قازان الاتحادية
احمد الشريف

في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أكد الدكتور تيميرخان عليشيف، نائب رئيس جامعة قازان الاتحادية للشؤون الدولية، أن الجامعة أصبحت وجهة مفضلة للطلاب المصريين والعرب، خصوصًا في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة، لما تتميز به من اعتراف رسمي وجودة تعليمية عالية.

برامج طبية معترف بها في مصر

أوضح عليشيف أن «الكثير من الطلاب المصريين يأتون إلى جامعة قازان للدراسة في البرامج الطبية، خاصة في الطب العام وطب الأسنان والصيدلة، باللغة الإنجليزية».


وأضاف أن الجامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم المصرية، وهو ما يعزز ثقة الطلاب المصريين في جودة التعليم المقدم.

كما أشار إلى أن لجامعة قازان فرعًا في القاهرة، وهو ما يسهل على العديد من الطلاب المصريين الدراسة داخل مصر ضمن منظومة الجامعة الروسية، بينما يختار آخرون السفر إلى مدينة قازان للدراسة في المقر الرئيس.

اهتمام بتخصصات الذكاء الاصطناعي والعلاقات الدولية

وبيّن نائب رئيس الجامعة أن عدداً من الطلاب المصريين والعرب بدأوا أيضًا الالتحاق ببرامج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والعلاقات الدولية، مشيرًا إلى أن «الطلاب عندما يأتون إلى قازان يجدون بيئة مناسبة ومريحة، خصوصًا أن المدينة تقع في جمهورية مسلمة، وتتوفر فيها المساجد والطعام الحلال، ما يجعلها بيئة مألوفة وآمنة للطلاب من الدول العربية والإسلامية».


تعاون أكاديمي مع جامعات مصرية كبرى

وأكد الدكتور عليشيف أن جامعة قازان الاتحادية تربطها اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع عدد من الجامعات المصرية، منها جامعة القاهرة وجامعة حلوان، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل حاليًا على توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع جامعة الأزهر.
وأوضح أن «أبرز مجالات التعاون تشمل البحوث الطبية الحيوية وهندسة البترول، إلى جانب برامج التبادل الأكاديمي وتطوير الأبحاث المشتركة».

آفاق التعليم في روسيا أمام الطلاب المصريين

وفيما يتعلق بآلية التحاق الطلاب المصريين بالجامعات الروسية، أوضح عليشيف أن هناك مسارين رئيسيين للقبول، أولهم مسار  المنح الدراسية الحكومية الروسية عبر موقع “Study in Russia”، والتي تتيح الدراسة مجانًا بعد اجتياز مسابقة خاصة.

والمسار الاخر هو الالتحاق المباشر بالجامعات للطلاب الذين يتحملون تكلفة الدراسة بأنفسهم، ويتطلب القبول اجتياز اختبار اللغة (الروسية أو الإنجليزية) بالإضافة إلى اختبار في التخصص مثل الأحياء للطلاب المتقدمين لكلية الطب.

«قازان».. وجهة تعليمية عالمية بملامح شرقية

اختتم نائب رئيس الجامعة حديثه بالتأكيد على أن جامعة قازان الاتحادية تمثل نموذجًا مميزًا يجمع بين الجودة الأكاديمية والبيئة الثقافية القريبة من هوية الطلاب العرب والمسلمين، وهو ما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات التعليمية في روسيا وأوروبا الشرقية.

الدكتور تيميرخان رئيس جامعة قازان الاتحادية الطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

أسبوع القاهرة للمياه

نائب وزير الموارد المائية الصيني: تأثير تغيرات المناخ يزيد الطلب على المياه

كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

النيابات والمحاكم: قمة شرم الشيخ خطوة تاريخية تعكس قوة ومكانة مصر

احتفال مرور أربعين عامًا على خدمة وإرسالية بالبياضية

الأنبا بشارة يترأس احتفال مرور 40 عامًا على خدمة وإرسالية الفرير بالبياضية

بالصور

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

فيديو

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد