تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
45 جنيها| أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أشكر فخامة الرئيس.. أول تعليق من ياسر جلال على تعيينه بمجلس الشيوخ
الثلاثي التاريخي.. نيمار وميسي وسواريز على أعتاب لم الشمل في إنتر ميامي| ما القصة؟
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030 أولوية صحية عالمية
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم
في رسالة حاسمة من قلب القاهرة.. السيسي: الأمن المائي لمصر خط أحمر
محمد شبانة ضمن المعينين في مجلس الشيوخ 2025 بقرار من الرئيس السيسي
خبير دولي: تحركات مصر في شرم الشيخ امتداد لدورها التاريخي في نشر السلام
بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO 15
رياضة

تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية

القسم الرياضي

كشف الدكتور هاجد العنتبلى  رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية التى تقام بالعاصمة الإدارية وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري عن تفاصيل سرعة انقاذ حياة احد أفراد البعثات المشاركة بالبطولة، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات الماضية.

وقال  الدكتور هاجد  العنتبلى إن رئيس البعثة العراقية شعر ببعض الألم فى الصدر فأبلغ الطبيب المتواجد مع البعثات فى فندق الإقامة، والذى توفره  اللجنة الطبية فى كل  فنادق البعثات، فتم نقل المريض فى أسرع وقت إلى أقرب مستشفى لفندق الإقامة وتم عمل الفحوصات اللازمة وتبين أنه يحتاج إلى عملية قسطرة وتركيب دعامات بالقلب، وبالفعل خضع للعملية وتم الاطمئنان على صحته وحاليا يخضع للرعاية. الطبية تحت إشراف اللجنة.

وأضاف  أن اللجنة الطبية حريصة على توفير أكواد السلامة الطبية و تطبيق التعليمات الدولية الخاصة بسلامة كل المشاركين بالبطولة بمختلف البعثات  للحفاظ على صحة كل أفراد الوفود
المشاركة حيث توجد سيارة إسعاف وطبيب بكل فندق من فنادق الإقامة بخلاف المتواجدين بصالات المنافسات، لذلك تم إنقاذ رئيس البعثة العراقية فى ظل توافر الرعاية الكاملة وسرعة نقله للمستشفى.

وأشار إلى أن هذه الحالة ليست الأولى التي يتم إسعافها فى وقت قياسي بل هناك حالات تحدث بشكل شبه يومى ولكن لم ترق للخضوع لعملية جراحية.

تقام البطولة بمشاركة.72  دولة من مختلف دول العالم على رأسها البرازيل ، كولومبيا، المكسيك، الصين، أذربيجان، ليبيا، العراق، تركمانستان، صربيا، كازاخستان، بريطانيا، الأردن، الفلبين، أوزبكستان، أيرلندا، السلفادور، أستراليا، إيطاليا، مالطا، الهند، تشيلي، مولدوفا، هولندا، بيلاروسيا، تايلاند، ماليزيا، كوت ديفوار، إندونيسيا، اليابان، كوريا، إلى جانب أرمينيا، بيرو، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، بولندا، الجزائر وروسيا.

زراعة الشرقية
البطل
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
جومانا مراد
عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

