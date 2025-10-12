تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية

كشف الدكتور هاجد العنتبلى رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية التى تقام بالعاصمة الإدارية وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري عن تفاصيل سرعة انقاذ حياة احد أفراد البعثات المشاركة بالبطولة، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات الماضية.

وقال الدكتور هاجد العنتبلى إن رئيس البعثة العراقية شعر ببعض الألم فى الصدر فأبلغ الطبيب المتواجد مع البعثات فى فندق الإقامة، والذى توفره اللجنة الطبية فى كل فنادق البعثات، فتم نقل المريض فى أسرع وقت إلى أقرب مستشفى لفندق الإقامة وتم عمل الفحوصات اللازمة وتبين أنه يحتاج إلى عملية قسطرة وتركيب دعامات بالقلب، وبالفعل خضع للعملية وتم الاطمئنان على صحته وحاليا يخضع للرعاية. الطبية تحت إشراف اللجنة.

وأضاف أن اللجنة الطبية حريصة على توفير أكواد السلامة الطبية و تطبيق التعليمات الدولية الخاصة بسلامة كل المشاركين بالبطولة بمختلف البعثات للحفاظ على صحة كل أفراد الوفود

المشاركة حيث توجد سيارة إسعاف وطبيب بكل فندق من فنادق الإقامة بخلاف المتواجدين بصالات المنافسات، لذلك تم إنقاذ رئيس البعثة العراقية فى ظل توافر الرعاية الكاملة وسرعة نقله للمستشفى.

وأشار إلى أن هذه الحالة ليست الأولى التي يتم إسعافها فى وقت قياسي بل هناك حالات تحدث بشكل شبه يومى ولكن لم ترق للخضوع لعملية جراحية.

تقام البطولة بمشاركة.72 دولة من مختلف دول العالم على رأسها البرازيل ، كولومبيا، المكسيك، الصين، أذربيجان، ليبيا، العراق، تركمانستان، صربيا، كازاخستان، بريطانيا، الأردن، الفلبين، أوزبكستان، أيرلندا، السلفادور، أستراليا، إيطاليا، مالطا، الهند، تشيلي، مولدوفا، هولندا، بيلاروسيا، تايلاند، ماليزيا، كوت ديفوار، إندونيسيا، اليابان، كوريا، إلى جانب أرمينيا، بيرو، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، بولندا، الجزائر وروسيا.