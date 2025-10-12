الثلاثي التاريخي.. نيمار وميسي وسواريز على أعتاب لم الشمل في إنتر ميامي| ما القصة؟

كشفت تقارير صحفية دولية عن نية نادي إنتر ميامي الأميركي إحداث مفاجأة كبرى في سوق الانتقالات المقبل، عبر محاولة جمع الثلاثي الأسطوري نيمار، ميسي، وسواريز تحت راية واحدة من جديد، بعد سنوات من تفكك شراكتهم الذهبية في برشلونة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة إنتر ميامي تدرس بجدية إمكانية التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس الحالي، ليعود ويلعب إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز، زميليه السابقين في الفريق الكتالوني.

شراكة لا تنسى في برشلونة

ارتبط الثلاثي التاريخي "MSN" (ميسي – سواريز – نيمار) بفترة ذهبية في تاريخ نادي برشلونة بين عامي 2014 و2017، حيث قادوا الفريق لتحقيق ألقاب كبرى أبرزها دوري أبطال أوروبا والليجا الإسبانية.

وخلال تلك الفترة، سجل الثلاثي معًا 364 هدفا وقدموا 173 تمريرة حاسمة، في واحد من أقوى خطوط الهجوم في تاريخ كرة القدم الحديثة.

نيمار يقترب من حرية التفاوض

انضم نيمار مؤخرا إلى سانتوس البرازيلي – ناديه الأول – بعقد يمتد حتى ديسمبر 2025 بعد انتهاء رحلته مع الهلال السعودي.

وبذلك، سيكون النجم البرازيلي حرا في التفاوض مع أي نادي آخر مع نهاية العام الجاري، وهو ما يفتح الباب أمام مفاوضات محتملة مع إنتر ميامي.

وأضاف التقرير البريطاني أن مسؤولي النادي الأميركي يسعون أيضًا إلى تجديد عقود ميسي وسواريز لضمان استمرارهما، تمهيدا لتكوين الثلاثي مجددا في الدوري الأميركي للمحترفين (MLS).

ميسي وسواريز في سباق الحسم

في الوقت الراهن، يواصل إنتر ميامي بقيادة ميسي وسواريز منافسته على كأس الدوري الأميركي للمحترفين، مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الموسم المنتظم.

كما يتصدر ليونيل ميسي سباق الحذاء الذهبي للدوري الأميركي بـ24 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد على الثنائي سام سوريدج ودينيس بوانغا، ما يعكس استمرار توهجه رغم بلوغه عامه الـ38.

حلم الجماهير يعود من جديد

وفي حال نجحت صفقة ضم نيمار، فسيكون جمهور كرة القدم العالمي على موعد مع عودة واحدة من أكثر الشراكات الهجومية إمتاعا في التاريخ الحديث، لكن هذه المرة بقميص إنتر ميامي، لا برشلونة.

وبينما لم تبدأ المفاوضات الرسمية بعد، تشير التقاريى إلى أن فكرة اللعب مجددا بجوار ميسي وسواريز قد تغري نيمار في هذه المرحلة من مسيرته، خصوصًا في أجواء أكثر هدوءا بالدوري الأميركي.