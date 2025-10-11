ميسي ورونالدو.. حكاية الصراع على الجوائز تقترب من فصلها الأخير

على مدار أكثر من عقدين، تحولت منافسة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من صراع على الجوائز إلى ملحمة تتحدى الزمن.

والآن يقف الثنائي الأسطوري على أعتاب مشاركتهما الأخيرة في كأس العالم 2026، الحدث الذي قد يكون بمثابة الرقصة الختامية في مسيرتيهما الخارقة.

مشاركة تاريخية سادسة

إذا ظهر النجمان في المونديال المقبل، فسيدخلان التاريخ كأول من يشارك في ست نسخ متتالية من كأس العالم. وستكون النسخة المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، فيما تُقام قرعة البطولة في 5 ديسمبر بواشنطن.

ميسي.. حلم الثنائية التاريخية

منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي ضمن التأهل مبكرًا بعد تصدره تصفيات أمريكا الجنوبية بـ38 نقطة، متفوقًا على كبار القارة. ميسي، الذي عدل عن فكرة الاعتزال بعد مونديال 2022، يبدو أن 2026 ستكون محطته الدولية الأخيرة. البرغوث يسعى لتكرار إنجاز بيليه بالفوز بالبطولة مرتين متتاليتين، خاصة بعد تتويجه بكوبا أمريكا 2024 وتحقيق مشاركته الدولية الـ192 أمام تشيلي مؤخرًا.

رونالدو.. سباق مع الزمن لتحقيق الحلم الأكبر

على الجانب الآخر، لم يحسم منتخب البرتغال تأهله بعد، لكنه يتصدر مجموعته في تصفيات أوروبا بـ6 نقاط، ويواجه أيرلندا ساعيًا لحسم بطاقة العبور مبكرًا.





رونالدو، الذي سيبلغ 41 عامًا مع انطلاق المونديال، ما زال يطارد حلمه الأكبر: الفوز بكأس العالم، اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه. ورغم تقدمه في العمر، واصل تحطيم الأرقام بقيادته البرتغال للتتويج بدوري الأمم الأوروبية وتسجيله هدفين حاسمين، إلى جانب تصدره قائمة هدافي الدوري السعودي بـ25 هدفًا.

أرقام لا تنتهي



يقترب رونالدو من الوصول إلى هدفه الألف في مسيرته، ويحمل الرقم القياسي لهدافي دوري الأبطال بـ140 هدفًا، إلى جانب خمس كرات ذهبية. ومع اقتراب النهاية، يدرك أن مونديال 2026 قد يكون فرصته الأخيرة لتحقيق الحلم المؤجل



