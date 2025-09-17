كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

حافظ كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، على صدارة قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم لعام 2024، متفوقًا بفارق كبير على غريمه التقليدي ليونيل ميسي، الذي حلّ ثالثًا.

وقال صحفي رياضي في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إيهاب الكومي: «كريستيانو رونالدو اشترى 25% من أسهم نادي النصر السعودي، وقرّر المساهمة بأسهم في نادٍ بكل قارة».

وتابع الصحفي عبر قناة صدى البلد: «كريستيانو رونالدو يفكر في استثمار أمواله في شركة الكرة بنادي الزمالك بعد اختياره ضمن أندية إفريقيا، ومن المحتمل أن يضخ أموالًا في نادي الزمالك».

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري

الموعد: الخميس 18 سبتمبر 2025

التوقيت: الخامسة مساءً (بتوقيت القاهرة والسعودية)

الملعب: استاد هيئة قناة السويس

الناقل: شبكة قنوات أون تايم سبورتس

موقف الزمالك في بطولة الدوري

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية. ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.



ويحتل الزمالك حاليًا المركز الأول برصيد 13 نقطة، ما يعكس انطلاقته القوية هذا الموسم ورغبته في المنافسة بقوة على اللقب.