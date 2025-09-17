سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»

أعلن الإعلامي سيف زاهر عن موقف محمود الخطيب من العودة للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر : الخطيب يذهب إلى أداء مناسك العمرة يوم الجمعة المقبلة بعد انتهاء الجمعية العمومية وسيعود بعد 3 أيام بعدها هيكرر والأقرب هي عودته لرئاسة الأهلي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرّر إقامتها على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي المباراة برغبة واضحة في العودة لطريق الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام إنبي بهدف لكل فريق. ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في تصحيح المسار وتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع التراجع الذي صاحب نتائجه منذ بداية الموسم.

ويحتل حامل اللقب المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد وثلاثة تعادلات، فيما تلقى هزيمة أمام بيراميدز.