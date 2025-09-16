قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
فيفا يحدد موعد مواجهة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال
توقعات بمكاسب جديدة للذهب مع اجتماع الفيدرالي.. اعرف التفاصيل
أحمد موسى محذرا: بوادر لانهيار كل اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط
مدبولي: إعادة إحياء منطقة وسط البلد قائمة على الحفاظ التام على التراث والطابع المعماري
أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية شريكة نتنياهو وهدفها تهجير أهالي غزة
أحمد موسى: نتنياهو مجرم حرب.. ويهدد السلام في الإقليم كله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على أرضية استاد القاهرة الدولي.

يدخل الأهلي المباراة برغبة واضحة في العودة لطريق الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام إنبي بهدف لكل فريق. ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في تصحيح المسار وتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع التراجع الذي صاحب نتائجه منذ بداية الموسم.


ويحتل حامل اللقب المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد وثلاثة تعادلات، فيما تلقى هزيمة أمام بيراميدز.

طموحات سيراميكا كليوباترا

في المقابل، يسعى سيراميكا كليوباترا لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، مستفيدًا من حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق حاليًا، إضافة إلى امتلاكه مجموعة من العناصر المميزة القادرة على صنع الفارق خلال اللقاء.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، في  الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، علي استاد القاهرة الدولي

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس (الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز)

الأهلي سيراميكا كليوباترا موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

خالد الغندور

الغندور يكشف عن اقتراب حسام البدري من تدريب الأهلي

الزمالك

تدريبات بدنية متنوعة في الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

يانيك فيريرا

يانيك فيريرا يجهز لاعبي الزمالك بالفيديو قبل مواجهة الإسماعيلي

بالصور

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب يدعمون الأسر الأولى بالرعاية بـ راعي مصر |صور

أكرم حسني
أكرم حسني
أكرم حسني

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد