سلوت يكشف موقف إيزاك من مواجهة أتلتيكو مدريد

كشف آرني سلوت مدرب فريق ليفربول، مدرب الوافد الجديد ألكسندر إيزاك من مواجهة أتلتيكو مدريد المقررة غدًا الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي: “هناك احتمال كبير أن يشارك إيزاك أمام أتلتيكو مدريد غدا لأنه ضمن القائمة”.

وأضاف المدرب الهولندي: “لكني متأكدًا تماما أن إيزاك لن يلعب 90 دقيقة كاملة”.

مواجهات ليفربول

يواجه ليفربول تحديات الكبرى في مشوار مرحلة الدوري، حيث أوقعته القرعة أمام ريال مدريد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، آينتراخت فرانكفورت الألماني، أيندهوفن الهولندي، مارسيليا الفرنسي، كاراباج الأذربيجاني، وجالاتا سراي التركي. وتُعد هذه المجموعة من أكثر المجموعات سخونة لما تضمه من مواجهات كلاسيكية مرتقبة.