متى يجب سجود السهو على المصلي؟.. الإفتاء توضح الحالات الواجبة
مدبولي: مخصصات الدعم لا تزال الأكبر ضمن مخصصات الموازنة
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
يوم ترفيهي وسياحي لمنتخبات بطولة أفريقيا لشباب الطائرة غدًا في مصر
تفاصيل القبض على البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها في نشر محتوى خادش للحياء
مدبولي: نتمنى خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
رياضة

سيدات الميني فوتبول يواصل استعداداته لخوض منافسات كأس العالم بـ أربيل

عبدالله هشام

يواصل منتخبنا الوطني الاول للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" للسيدات ، استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس العالم للسيدات، والتي تستضيفها مدينة أربيل  في الفترة من 17 إلى  23 سبتمبر الجاري .

عقب الوصول إلى أربيل فجر اليوم حصلت اللاعبات على قسط من الراحة ، وعقب تناول وجبة الغداء ،  عقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبات تحدث فيها الجهاز الفني في بعض الأمور الفنية الخاصة بالبطولة ، قبل أن تخضع للاعبات لجلسة استشفاء اليوم ، على أن يعدن لتدريبات الكرة غدا الأربعاء .

وكان أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ، ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي للعبة ، عقد جلسة مع اللاعبات تحدث خلالها عن شرف تمثيل مصر ، والمسؤولية التي تقع عليهم كونهم سفراء لمصر أمام أسرة الميني فوتبول العالمية ، وأنه عليهن في كل تصرف أن يعكسن صورة المرأة المصرية أو "عظيمات مصر" كما يصف الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية دائما.

وخلال الجلسة  طالب سمير اللاعبات ببذل قصارى جهدهن  من أجل رفع اسم مصر وعلمها عاليا خفاقا والتواجد على منصة التتويج بل والمنافسة على اللقب .

وتعهدت اللاعبات بتقديم أفضل ما لديهن للمنافسة على اللقب ، و أكدن أن لديهن روح مقاتلين لن تهدأ طوال زمن كل مباراة حتى تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

وكان منتخبنا وصل إلى أربيل فجر اليوم  ببعثة تضم   25  فرداً بواقع 12  لاعبة هن: سهيلة حسين السعدني حسن، مروة محمد فتحي علي ، يارا صبري السيد عفيفي ، نورهان عمرو محمد جلال التحيوي، أميرة سمير لطفي مصطفي  ، مروة طلعت أحمد محمد ، أمل حسين توفيق أحمد ، سلوي منصور إسماعيل المتولي ، شروق إبراهيم جمعه حسن ، أسماء ربيع محمد حسن ، منار محمد حميد أحمد ، و هايدي جابر عبد الستار مأمون.

والجهاز الفني والإداري والطبي  والذي يضم أحمد القاضي مديرا فنيا ،  عزة حسين . مدرب ، هشام خميس محمد علي. مدرب ، أحمد نحلة مدير إداري المنتخب، وحكمين مصريين يشاركان في تحكيم البطولة  هما : خالد أمين عبد اللطيف أمين  ، محمد عبد المجيد أحمد سعد. ويرأس البعثة أحمد سمير سليمان  نائب رئيس الاتحاد الدولي IMF ورئيس الاتحادين المصري والعربي  للعبة، اللواء طبيب محمد رضا عوض. نائب رئيس الإتحاد المصري وطبيب المنتخبات الوطنية للميني فوتبول ، فاطمة التابعي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جهاز المنتخبات الوطنية لسيدات الميني فوتبول.

كما تضم البعثة  خبير التحكيم  الدولي  الكابتن أحمد الشناوي المشرف على لجنة حكام كأس العالم من قبل الإتحاد الدولي IMF ،  ويرافق البعثة علي الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد ، عصام محمد فتح الله البدوي،  وأحمد رمضان سالم سليمان الجيزاوي.

الميني فوتبول سيدات الميني فوتبول كأس العالم كأس العالم للميني فوتبول منتخب مصر للميني فوتبول

