يوم ترفيهي وسياحي لمنتخبات بطولة أفريقيا لشباب الطائرة غدًا في مصر

قررت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة تنظيم يوم ترفيهي، غدًا الأربعاء، لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 حتى 21 سبتمبر الجاري.

واستغلت اللجنة عدم وجود مباريات في جدول الغد، فقررت تنظيم رحلة سياحية لعدد من المعالم الأثرية التي تتميز بها مصر.

وقالت الإعلامية منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن المنافسات تشهد مستوى قويًا، حيث ظهرت مواهب شابة في العديد من المنتخبات سيكون لها مستقبل مميز على الساحة القارية.

وأضافت أن منتخب مصر يقدم أداءً قويًا يرتقي من مباراة لأخرى، معربة عن ثقتها في مواصلة الفراعنة الشباب التألق والتتويج باللقب.

ووجّهت عبد الكريم الشكر إلى جميع اللجان المشاركة في تنظيم هذا الحدث، وعلى رأسهم الكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، مؤكدة أن إشادة الوفود بحسن الضيافة والتنظيم تعكس إخلاص الجميع وحرصهم على نجاح البطولة الأفريقية.

يُذكر أن بعثة منتخب مصر للشباب يرأسها الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفني: بيرسي أونكن مشرفًا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، الدكتور محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.

أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا: إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي: مصر، الكاميرون، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى إلى جانب الجزائر، زيمبابوي، وأوغندا، بينما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات الكاميرون، كينيا، المغرب، ورواندا