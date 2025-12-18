مندوب لبنان بالأمم المتحدة: الفراغ الأمني إن حدث لن يخدم السلام والأمن الإقليميين

أكد مندوب لبنان بالأمم المتحدة، أن الفراغ الأمني إن حدث لن يخدم السلام والأمن الإقليميين، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال مندوب لبنان بالأمم المتحدة: يجب تجنب أي فراغ أمني في جنوب لبنان أو مياهه الإقليمية لا سيما في هذه المرحلة.

وأضاف مندوب لبنان بالأمم المتحدة: نؤكد ضرورة الإبقاء على قوة دولية تضمن حماية الخط الأزرق وتراقب تنفيذ القرار 1701".

وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس سلسلة غارت حربية على قرى وبلدات متفرقة بجنوب وشرق لبنان.



وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، اليوم، أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت سيارة رابيد في بلدة الطيبة،و حصلت أثناء وجود شاحنة تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان وعدد من العمال في المكان، مما أدى إلى احتراق آليتين وإصابة عدد من العمال، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مرتفعات جبل الريحان في منطقة جزين، بالإضافة لشن غارات على جورة الخضر - كوع الفيل في محيط بلدة القطراني وعلى بركة الجبور في محيط كفرحونة في منطقة جزين.