متى يجب سجود السهو على المصلي؟.. الإفتاء توضح الحالات الواجبة
مدبولي: مخصصات الدعم لا تزال الأكبر ضمن مخصصات الموازنة
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
يوم ترفيهي وسياحي لمنتخبات بطولة أفريقيا لشباب الطائرة غدًا في مصر
تفاصيل القبض على البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها في نشر محتوى خادش للحياء
مدبولي: نتمنى خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
شباب الطائرة يتأهلون للدور الثاني لبطولة أفريقيا بعد الفوز على الجزائر بثلاثية

منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة
عبدالله هشام

حقق منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة فوزًا مستحقًا على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة، في الجولة الثانية من منافسات بطولة أفريقيا للشباب، المقامة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25/22، 25/21، 25/14.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بثلاثة أشواط نظيفة أيضًا، ثم تغلّب في الجولة الثانية على منتخب أوغندا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وبهذا الانتصار، أكد “فراعنة الطائرة” صعودهم إلى الدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة، متصدرين مجموعتهم، ليقتربوا خطوة جديدة نحو التتويج باللقب الأفريقي.

يُذكر أن بعثة منتخب مصر للشباب يترأسها الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفني: بيرسي أونكن مشرفًا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، الدكتور محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.

أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا: إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي: مصر، الكاميرون، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر. وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى إلى جانب الجزائر، زيمبابوي، وأوغندا، بينما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات الكاميرون، كينيا، المغرب، ورواندا.

امام عاشور
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
سيارات السعودية
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

