شباب الطائرة يتأهلون للدور الثاني لبطولة أفريقيا بعد الفوز على الجزائر بثلاثية

حقق منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة فوزًا مستحقًا على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة، في الجولة الثانية من منافسات بطولة أفريقيا للشباب، المقامة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25/22، 25/21، 25/14.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بثلاثة أشواط نظيفة أيضًا، ثم تغلّب في الجولة الثانية على منتخب أوغندا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وبهذا الانتصار، أكد “فراعنة الطائرة” صعودهم إلى الدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة، متصدرين مجموعتهم، ليقتربوا خطوة جديدة نحو التتويج باللقب الأفريقي.

يُذكر أن بعثة منتخب مصر للشباب يترأسها الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفني: بيرسي أونكن مشرفًا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، الدكتور محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.

أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا: إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي: مصر، الكاميرون، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر. وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى إلى جانب الجزائر، زيمبابوي، وأوغندا، بينما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات الكاميرون، كينيا، المغرب، ورواندا.