النجم العالمي جيسون ستاثام: تركي آل الشيخ نظم ليلة ملاكمة تاريخية

أعرب النجم العالمي جيسون ستاثام عن امتنانه للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بعد حضوره النزال العالمي الذي جمع بين الملاكمين كانيلو وكراوفورد في لاس فيجاس، والذي انتهى بفوز كراوفورد.



وشارك ستاثام جمهوره عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورًا جمعته بآل الشيخ، وكتب معلقًا:"كل الشكر والتقدير لسعادة تركي آل الشيخ على تنظيم أمسية ملاكمة تاريخية، وتهانينا للبطل كراوفورد على انتصاره الرائع. لقد أذهلتنا بأدائك المميز، أنت حقًا لا تُقهر."



ويُعد هذا الحدث جزءًا من فعاليات موسم الرياض، الذي يواصل جذب أبرز الأسماء والأحداث الرياضية والفنية على الساحة العالمية.