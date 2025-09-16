قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصرع موظف فى تصادم بين دراجة نارية وسيارة بشبين القناطر

إبراهيم الهواري

لقى موظف مصرعه فى تصادم بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص على شبين القناطر – نوى دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص على طريق نوى – شبين القناطر ووجود متوفى
وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين وجود تصادم بين الدراجة وسيارة ميكروباص ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية ويدعى "أحمد س ا"، 56 سنة، موظف. 
وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها فيما صرحت نيابة شبين القناطر بالقليوبية بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان وورود تحريات المباحث حول الحادث.
     

القليوبية بنها محافظ القليوبية

امام عاشور
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
سيارات السعودية
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
