أثناء عملية الإصلاح.. مصرع وإصابة عاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم سقط حفر عليهما أثناء قيامهما بإصلاح الصرف بقرية محلة بشر بمركز شبراخيت بالبحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى شبراخيت المركزى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة بلاغا من عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث أثناء قيام عدد من عمال الصرف الصحي بقرية محلة بشر بمركز شبراخيت ووجود متوفى ومصاب.

بالانتقال والفحص تبين لضباط مركز شبراخيت سقوط ناتج حفر أثناء العمل فى إصلاح الصرف الصحي بقرية محلة بشر شبراخيت على عاملين ما تسبب فى وفاة أحد العمال وإصابة الثانى.

أسفر الحادث عن وفاة محمد جابر عفان 45 عاما، توقف بعضلة القلب وإصابة علي يوسف أبو فطيره 45 عاما، مقيمان قرية محلة بشر وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.