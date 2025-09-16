قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيبات وتحركات مكثفة بالأهلي قبل انعقاد الجمعية العمومية
دعاء بداية العام الدراسي الجديد.. كلمات قصيرة تمنحك التوفيق والنجاح
إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أثناء عملية الإصلاح.. مصرع وإصابة عاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة

مصرع عامل بالبحيرة
مصرع عامل بالبحيرة
ساندي رضا

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم سقط حفر عليهما أثناء قيامهما بإصلاح الصرف بقرية محلة بشر بمركز شبراخيت بالبحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى شبراخيت المركزى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة بلاغا من عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث أثناء قيام عدد من عمال الصرف الصحي بقرية محلة بشر بمركز شبراخيت ووجود متوفى ومصاب.

بالانتقال والفحص تبين لضباط مركز شبراخيت سقوط ناتج حفر أثناء العمل فى إصلاح الصرف الصحي بقرية محلة بشر شبراخيت على عاملين ما تسبب فى وفاة أحد العمال وإصابة الثانى. 

أسفر الحادث عن وفاة محمد جابر عفان 45 عاما، توقف بعضلة القلب وإصابة علي يوسف أبو فطيره 45 عاما، مقيمان قرية محلة بشر وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

البحيرة محافظة البحيرة شبراخيت مصرع عامل

