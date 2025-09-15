محافظ البحيرة تعتمد 10 مخططات تفصيلية بنطاق 7 مراكز

ٱعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ١٠ مخططات تفصيلية بنطاق ٧ مراكز بالمحافظة، وذلك على النحو التالي المخطط التفصيلي لقرية الغابة التابعة للوحدة المحلية لقرية بركة غطاس مركز ابو حمص.

المخطط التفصيلي لقريتى دمتيوه وسرسيقا التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة و المخطط التفصيلي لقريتى الملقة والعامرية الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية ادفينا مركز رشيد.

المخطط التفصيلي لقرية محلة ثابت التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد مركز الرحمانية و المخطط التفصيلي لقرية الامل التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولي الشعراوي مركز ابوالمطامير .

المخطط التفصيلي لقرية أبويحيي التابعة للوحدة المحلية لقرية لقانة - مركز شبراخيت و خط تنظيم شارع الرامي بمنطقة زاوية فريج ( أ ) بمدينة كوم حمادة و المخطط التفصيلي لمنطقة فراولو بمدينة ايتاي البارود.

وصرحت المهندسة أميرة بطيشة مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، إلى أنه جرى التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية، حيث تمت مراجعة جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال المدة القانونية والبت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية، بما يساهم في التيسير على الأهالي والحد من العشوائيات وتحقيق الصالح العام.

من الجدير بالذكر أن هذه المخططات تم اعتمادها بعد التصديق عليها بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة، وذلك في إطار الالتزام بالمخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.