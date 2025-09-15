خلال قافلة طبية مجانية..الكشف على أكثر من 1630 مواطنا بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون وإحدى المؤسسات الخيرية، قافلة طبية شاملة استفاد منها 1639 مواطنًا من أهالي المدينة.

وشملت القافلة توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات بواقع 229 حالة باطنه ، 330 رمد ، 238 جلدية، 333 عظام، 362 أطفال بالإضافة إلى 147 حالة أنف وأذن.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على استهداف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الرعاية الصحية والخدمات الأساسية للمواطنين، من خلال تضافر جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار جهود المحافظة لتعزيز الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المجانية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.