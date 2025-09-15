قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
العاملون بالنيابات: رسائل السيسي بقمة الدوحة تحذيرية وتحمل دلالات قوية
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد ترامب
رغم هبوط الأعلاف.. لماذا ارتفعت أسعار البيض |وهذا موعد الانخفاض
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
خلال قافلة طبية مجانية..الكشف على أكثر من 1630 مواطنا بالبحيرة

ساندي رضا

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون وإحدى المؤسسات الخيرية، قافلة طبية شاملة استفاد منها 1639 مواطنًا من أهالي المدينة.

وشملت القافلة توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات بواقع 229 حالة باطنه ، 330 رمد ، 238 جلدية، 333 عظام، 362 أطفال بالإضافة إلى 147 حالة أنف وأذن.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على استهداف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الرعاية الصحية والخدمات الأساسية للمواطنين، من خلال تضافر جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار جهود المحافظة لتعزيز الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المجانية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

