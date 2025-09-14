غلق 34 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 42 أخرى خلال أسبوع بالبحيرة

أجرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري مرورا على 150 منشأة طبية خاصة متنوعة.

وأوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر، أنه قد تم تنفيذ 9 قرارات غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص، استصدار 25 قرار غلق أخرى جاري تنفيذها، فحص 5 شكاوى والرد عليها، واتخاذ الاجراءات اللازمة، توجيه 42 انذار لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها.

كما تم تحرير 4 محاضر فض أختام، ومحضر انتحال صفة طبيب، اصدار 5 تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مديري المستشفيات الخاصة ومراكز النساء والتوليد التخصصية لمناقشة آليات تفعيل مبادرة دعم الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات القيصرية الغير مبررة في القطاع الخاص.

ومن جانبه أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الطبية، ويتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات حازمة نحو ضمان تطبيق القانون، بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص نحو تطوير العمل لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.