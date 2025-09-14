إصابة 14 عاملاً في انقلاب ميكروباص ينقل عمالة زراعية بالبحيرة

شهدت منطقة جبل الطيارة التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة لنقل العمالة الزراعية، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا بينهم سائق المركبة.



وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة جبل الطيارة دائرة مركز أبو المطامير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب السيارة الميكروباص قيادة علاء إبراهيم إسماعيل (50 عامًا – مقيم أبو المطامير) على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: نعمة علي عبد ربه (47 عامًا)، ولاء فريد عبد العزيز (21 عامًا)، مديحة حمدي لطفي (55 عامًا)، حبيبة شفيق (16 عامًا)، إنشراح رضوان حسن (40 عامًا)، مرزوق رجب سيد (46 عامًا)، خيرية رجب سيد (49 عامًا)، جهاد خيري فؤاد (25 عامًا)، كريمة فتحي أحمد (39 عامًا)، يوسف محمد محمد (10 شهور)، ريماس جمعة سعيد (7 سنوات)، نرمين جمعة سعيد (17 عامًا)، وخيرية رجب سيد أحمد (39 عامًا) وجميعهم مقيمون بمركز أبو المطامير.

تم نقل المصابين للمستشفى للعلاج والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.