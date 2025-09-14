مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى شاب مصرعه وأصيب ٦ أخرين بإصابات بالغة إثر إصطدام توك توك وموتوسيكل بطريق قناطر كفر بولين بدائرة مركز كوم حمادة بالبحيرة ،

تم نقل الجثة والمصابين مستشفى كوم حمادة التخصصى وجارى تحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة بلاغا من عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث سير بطريق قناطر كفر بولين واقد بدائرة مركز كوم حمادة ووجود متوفى ومصابين

إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة كوم حمادة من المعاينة إصطدام توك توك وموتوسيكل بمكان الحادث مما أسفر عن وفاة " محمد صلاح أحمد قبلان ٢٠ سنة مقيم قرية واقد وإصابة كلا من " أحمد شريف توفيق ٢٠ سنة وأحمد نبيل بدر ٢٠ سنة وإسراء حامد سعيد ١٨ سنة و فاء رشوان الدليل ٤٠ سنة وهويدا رضا الدليل ١٨ سنة و أحمد رضا الدليل ١٧ سنة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجارى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.