الداخلية تكشف حقيقة مقطع فيديو متداول بشأن ضابط مرور البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام ضابط شرطة "محدد" بإدارة مرور البحيرة بقيادة سيارة بدون لوحات معدنية وزجاج حاجب للرؤية وذلك عقب قيامه بسحب رخصته لتلف الملصق الإلكترونى.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وعدم وجود ضابط بإدارة مرور البحيرة بذات الإسم ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 سبتمبر الجاري قام أحد ضباط الشرطة بسحب رخصة القيادة الخاصة بالقائم على التصوير لتلف الملصق الإلكترونى الخاص بالسيارة قيادته حال مشاركته بحملة مرورية بدائرة مركز شرطة المحمودية، فقام الأخير على إثر ذلك بتصوير السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "والتى تبين أنها تم ضبطها بالحملة المرورية المشار إليها للمخالفات الآتية (بدون رخصة تيسير – بدون لوحات معدنية – مخالفة شروط التراخيص "معاقين " – زجاج حاجب للرؤية) حال نقلها إلى المكان المخصص لإحتجازها لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على النشر لإدعائه الكاذب.



